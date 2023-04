Duell der Nachbarn in der Fußball Kreisklasse

Nicht nur geografisch liegen Jengen, Waal und Lamerdingen nah, auch in der Tabelle rückt die SG dem FSV auf die Pelle. Das Derby wird für beide spannend.

21.04.2023 | Stand: 17:46 Uhr

Dauerregen, Sturm und Kälte: Wegen des schlechten Wetters sind am vergangenen Wochenende einige Fußballspiele buchstäblich ins Wasser gefallen. Inzwischen ist der Rasen jedoch wieder getrocknet – und die Kicker heiß auf das Fußballwochenende. Diese Partien stehen in Buchloe und den Umland-Gemeinden an:

Kreisliga: Unberechenbar scheint die Aufgabe, die die Kreisliga am Sonntag für den FC Buchloe bereithält: Die Gennachstädter spielen auswärts bei SV Memmingerberg an. Die Gastgeber spielen einen geordneten Fußball mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen. So siegten sie zuletzt beim Titelaspiranten SV Mauerstetten und wurden dann von der DJK Memmingen-Ost deutlich geschlagen. Über die ganze Saison betrachtet steht die SV auf einem oberen Mittelfeldplatz. Es ist eine Mannschaft, die ihre Stärken dann ausspielen kann, wenn sie in Führung ist. Für den FCB (13. Platz) heißt das: disziplinierte Abwehrarbeit und schnelle Gegenangriffe.



Die Mannen von Trainer Thomas Göttle müssen von Anfang an hellwach sein und zielstrebig zu Werke gehen, um das rettende Ufer des Klassenerhalts doch noch zu erreichen. Mannschaftlich sollten fast alle Akteure zur Verfügung stehen, sodass die Trainer eine Formation aufbieten können, die bereit ist, für den Ligaerhalt zu kämpfen. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr auf der Sportanlage in Memmingerberg

Kreisklasse: Ein Derby-Kracher steht am Sonntag an: Die SG Jengen/ Waal empfängt den FSV Lamerdingen. Das Spiel wird noch brisanter, weil die Mannschaften auch in der Tabelle benachbart sind. Vergangenes Wochenende mussten die Partien beider Teams kurzfristig abgesagt werden – die Akteure sollten also gut erholt und heiß auf ein Nachbarschaftsderby sein. Die SG um Kapitän Christoph Kirchmayer will am Sonntag an den 1:0-Heimerfolg gegen die Reserve des SVO Germaringen anknüpfen und somit den siebten Tabellenplatz festigen.



Lamerdingen





A-Klasse: Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen in der Begegnung der SG Jengen/Waal II nicht sein. Der SV Eggenthal steht unangefochten auf Tabellenplatz eins, die SG ist trotz des 2:1-Erfolgs vor zwei Wochen gegen den TV Irsee weiterhin das Schlusslicht der Liga. Das Derby am vergangenen Spieltag gegen den SV Oberostendorf wurde aufgrund der schlechten Platzverhältnisse abgesagt. Trainer Mathias Pfister rechnet sich trotz der eindeutigen Tabellensituation Zählbares aus und will mit seiner Mannschaft wieder ein ordentliches Spiel abliefern. Spielbeginn ist um 13 Uhr am Sportplatz in Waal. Leiten wird die Begegnung Schiedsrichter Rudolf Schaur. (bb)



Nachdem das Spiel der Reserve des FSV Lamerdingen am vergangenen Sonntag gegen den TSV Pfaffenhausen ausgefallen ist, gastiert die Lang-Elf kommendes Wochenende beim FC 98 Auerbach/Stetten. Die Unterallgäuer gewannen ihr Gastspiel am vergangenen Samstag souverän mit 4:0 beim SV Tussenhausen. Das Team von Trainer Werner Habigt ist nach diesem Erfolg seit zwölf Partien ohne Niederlage und befindet sich auf Rang drei. Mit einem Auswärtssieg in Lamerdingen könnte ein weiterer Schritt zum Aufstieg gemacht werden. Die Lamerdinger hingegen stehen mit zehn Punkten Rückstand auf Platz zwölf – und weiterhin mit dem Rücken zur Wand. In der Hinrunde musste sich der FSV vor heimischer Kulisse knapp mit 2:3 geschlagen geben. Die Partie findet am kommenden Sonntag ab 15 Uhr auf der Sportanlage beim FC 98 Auerbach/Stetten statt. (dw)

B-Klasse: Die Reserve des FC Buchloe reist am Sonntag zum SV Lachen II. Ein Gastspiel, das in die Kategorie schwer einzustufen ist. Denn die Heimmannschaft steht unangefochten an der Tabellenspitze der B-Klasse. Doch die Gennachstädter stehen mit nur neun Punkten Rückstand auf dem zweiten Rang – vielleicht gelingt ja eine kleine Überraschung. Anstoß ist um 15 Uhr am Sonntag beim SV Lachen. (js)

