Fußball-Kreisklasse startet wieder: Buchloe muss wachsam sein

Die Kreisklasse startet in die Frühjahrsrunde und der FC Buchloe liegt auf dem ersten Platz. Doch der komfortable Vorsprung trügt.

26.03.2022 | Stand: 12:05 Uhr

FC Buchloe : Nach einer ordentlichen Vorbereitungsphase startet der FC Buchloe am Sonntag in Schöneberg in die entscheidende Frühjahrsrunde der Kreisklasse Allgäu 2. Nach der Winterpause steht der FCB mit 40 Punkten an der Tabellenspitze – das sieht zwar nach einem stabilen Vorsprung aus, aber es sind noch elf beziehungsweise zwölf Spiele zu spielen und damit noch mehr als 30 zu vergeben. Deshalb heißt es auch weiterhin: wachsam sein und jedes Spiel fokussiert angehen.

Die Schöneberger stehen zwar mit 13 Punkten und einer Tordifferenz von minus vier auf dem elften Tabellenplatz und haben damit nur einen geringen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Die fast ausgeglichene Tordifferenz deutet allerdings schon darauf hin, dass die Unterallgäuer in der Verteidigung recht diszipliniert stehen und nur wenige Abschlüsse zulassen – selbst allerdings auch nicht allzu viele Treffer erzielen.

FC Buchloe muss eine starke Verteidigung knacken

Es ist deshalb zu erwarten, dass die Heimelf zunächst defensiv kompakt stehen will, um auf Fehler der Buchloer zu lauern. Diese sollte die Mannschaft um Kapitän Patrick Zinner möglichst vermeiden. Denn wenn der FCB mit Stabilität, Entschlossenheit und der nötigen Konzentration die Aufgabe angeht, dann sollte es den Gennachstädtern auch möglich sein, die so wichtige Auftaktpartie erfolgreich zu gestalten.

Aktuell ist schwer einzuschätzen, welcher Kader den Buchloern zur Verfügung stehen wird. Aber die letzten Trainingseinheiten stimmen Trainer und Mannschaft leicht entspannt. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr in Schöneberg.

FC Jengen auswärts gegen den FC Bad Wörishofen am Sonntag

FC Jengen: Bei der ersten Mannschaft des FC Jengen steht am Sonntag das nächste Auswärtsspiel an. Gegner ist der SV . Mit einem 2:2 Unentschieden gegen den FC Bad Wörishofen startete das Team von Trainer Thomas Bönsch ins Jahr 2022.

In einer unterhaltsamen Begegnung fanden die Männer um Kapitän Vali Müller nach zwei Rückständen zurück ins Spiel und konnten durch Tore von Patrick Osmanaj und Manuel Steuer einen verdienten Punkt entführen. Den Schwung wollen die Jengener auch mit in die Partie gegen den SV Bedernau nehmen. Das Hinspiel gewann der FC mit 4:0.Schiedsrichter Josef Neß pfeift um 15 Uhr an.

FSV Lamerdingen: Vergangenes Wochenende musste sich der FSV Lamerdingen beim torlosen Unentschieden gegen den Letzten aus Bedernau mit einem Punkt zufriedengeben.

Am Sonntag gegen den SV Salamander Türkheim soll jetzt der erste Heimsieg auf dem renovierten Sportplatz eingefahren werden. Die Türkheimer befinden sich nach dem 1:1 gegen den SV Oberrieden mit 25 Punkten auf Rang vier. Der Rückstand auf den Zweitplatzierten aus Lamerdingen beträgt lediglich vier Zähler. Beim Hinspiel in Ettringen trennten sich die Teams mit einem leistungsgerechten 1:1. Um drei Punkte feiern zu dürfen, muss die Coelho-Elf mehr Einsatzbereitschaft und Entschlossenheit als am vergangenen Sonntag zeigen. Spielbeginn ist um 15 Uhr in Lamerdingen.

