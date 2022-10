FC Buchloe scheitert knapp an Mauerstetten

Erneut verlieren die Gennachstädter zuhause nach ordentlichem Spiel knapp mit 2:3. Warum Mauerstetten das bessere Ende für sich hat.

11.10.2022 | Stand: 11:26 Uhr

Mit 2:3 hat der Fußball-Kreisligist FC Buchloe zuhause gegen den SV Mauerstetten verloren. Bei regnerischem, ungemütlichem Wetter hatte der FC Buchloe erneut das Glück nicht auf seiner Seite.

Wenn man das ganze Spiel betrachtet, war es eine Partie auf Augenhöhe – mit dem besseren Ausgang für den Gast aus Mauerstetten. Der SV begann mit viel Druck und versuchte, sehr früh zum Erfolg zu kommen. Nach 16 Minuten gelang dies: Ein Flachschuss schlug aus 18 Metern unerreichbar im Gehäuse des FCB ein. Die Heimelf musste den Rückschlag zwar erst verkraften, erreichte aber nach und nach ein spielerisches Gleichgewicht.

FC Buchloe gegen SV Mauerstetten - Partie auf Augenhöhe

Es ergaben sich Möglichkeiten auf beiden Seiten, nach einer halben Stunde spielte sich Murat Pamuk auf der linken Angriffsseite durch und wurde im Strafraum regelwidrig gebremst. Den fälligen Strafstoß verwandelte Manuel Scherers sicher zum Ausgleich. Der FCB bekam leichtes Oberwasser, aber es blieb beim 1:1 zur Pause. Ausgeglichen waren die Spielanteile auch in der zweiten Hälfte – bis zur 57. Minute. Eine Flanke landete zunächst fast an der gegenüberliegenden Eckfahne. Manuel Scherers holte sich den Ball, passte zu Murat Pamuk und dessen Flanke vollendete Dominik Zinner per Kopf zum Führungstreffer für den FCB. Kurz darauf schoss erneut Murat Pamuk nur um Zentimeter am langen Pfosten vorbei.

Zentimeter fehlten zum 3:1

Doch gerade einmal fünf Minuten nach dem Führungstor fiel der Ausgleich. Eine Unachtsamkeit in der Abwehr wurde mit einem schnellen Gegenzug durch die Gäste effektiv ausgenutzt. Mit 2:2 ging es in die Schlussviertelstunde. Das Spiel wogte hin und her mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, wobei die Buchloer etwas klarere Chancen hatte. In der 83. Minute fiel jedoch dann der dritte Treffer für die Gäste, nachdem eine scharfe Hereingabe nicht richtig geklärt werden konnte.

Große Enttäuschung bei den Buchloern

Als nach insgesamt 93 Minuten die sehr gut leitende Schiedsrichterin Jacqueline Heß aus München die Partie beendete, war die Enttäuschung bei den heimischen Spielern groß. Die Mannschaft präsentierte sich als geschlossene Einheit, spielte und kämpfte um jeden Ball, aber es war wieder ein Spiel, in dem eigentlich mehr drin gewesen wäre. Beim FC Buchloe hofft man, dass sich das Spielglück bald wieder dreht.

Für den FCB spielten: Marco Plank, Luka Arezina, Valentin Müller, Manuel Asner, Thomas Winter, Patrick Zinner, Marcel Halder, Dominik Zinner, Manuel Scheres, Patrick Bail, Murat Pamuk; Bank: Michael Keller, Michael Drexl, Thomas Beigl und Felix Hessel.

So lief es bei der Zweiten Mannschaft des FC Buchloe

Die zweite Garnitur des FCB machte es in ihrem Heimspiel besser: Es war zwar insgesamt eine zähe Angelegenheit und es dauerte trotz drückender Überlegenheit bis zur zweiten Hälfte, ehe der erste Treffer fiel. Zum Schluss stand dann doch ein klarer 4:0-Erfolg fest. Torschützen waren: Loris Hoti (2), Sven Negele und ein Eigentor der Gäste.

