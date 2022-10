Heimspielserie für den FC Buchloe steht bevor

Zum Auftakt empfängt der FC Buchloe am Samstag den SV Mauerstetten. Bei der Zweiten Mannschaft ist der SV Oberrieden zu Gast.

08.10.2022 | Stand: 12:32 Uhr

Eine Serie von drei aufeinanderfolgenden Heimspielen steht beim FC Buchloe an. Zum Auftakt empfangen die Gennachstädter am Samstag den SV Mauerstetten.

Der siebte Tabellenplatz, auf dem der SVM steht, ist vielleicht nicht ganz das, was sich die Mannschaft von Trainer Uwe Zenkner vorgestellt hat. Denn in der vergangenen Spielzeit haben die Mauerstettener stets deutlich höher mitgespielt und wurden entsprechend zu den Geheimfavoriten gezählt. Die Ergebnisse in der bisherigen Saison sind schwankend mit Ausreißern nach oben und unten. Am vergangenen Doppelspieltag mussten die Gäste nur einmal antreten. Im Heimspiel gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren gab es ein 3:3-Unentschieden. Am Feiertag hatten die Mauerstettener keinen Einsatz.

FC Buchloe will Kampfgeist unter Beweis stellen

Für den gastgebenden FCB war das vergangene Wochenende dagegen sehr durchwachsen. Während die Elf beim Spiel in Memmingen eine ordentliche Leistung abgerufen und sich – wie so oft in dieser Saison – nicht dafür belohnt hat, zeigte sie beim Spiel in Babenhausen eine der schlechtesten Leistungen bisher. Keine Ordnung, keine Gegenwehr – einfach kein Kreisliga-Niveau. Dass es die FCB-Spieler anders können, haben sie immer wieder unter Beweis gestellt. Und genau diesen Beweis müssen sie in den nächsten Spielen antreten. Denn angesichts der Paarungen in den kommenden Wochen werden schon ein wenig die Weichen in der Tabelle gestellt. Um nicht vorzeitig den Anschluss an die sicheren Plätze zu verlieren, sollte die Mannschaft Punkte sammeln. Anstoß ist am Samstag um 15.30 Uhr im Alexander-Moksel-Stadion in Buchloe.

Das Ziel: Anschluss an die sicheren Plätze nicht verlieren

Für die Zweite Mannschaft des FC Buchloe heißt es im Spiel gegen den SV Oberrieden II, weiter zielstrebig zu sein und vor der spielfreien Pause noch einmal einen Dreier anzustreben. Die Gäste aus dem Unterallgäu stehen aktuell mit fünf Punkten im unteren Tabellenbereich. Nach den bisher gezeigten Leistungen sollten unter normalen Umständen drei weitere Punkte auf der Habenseite der Buchloer möglich sein. Anpfiff ist um 13.30 Uhr ebenfalls im Alexander-Moksel-Stadion.

