Gasthaus Post in Waal wird zur Flüchtlingsunterkunft

Landkreis mietet das Traditionsgasthaus an. Ab Mitte November könnten dort bis zu 25 Personen unterkommen. Was der Helferkreis und die Gemeinde Waal planen.

25.10.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Rund 25 Geflüchtete könnten ab Mitte November im Waaler Gasthaus „Zur Post“ unterkommen. Darüber informierte Bürgermeister Robert Protschka in der Bürgerversammlung der Gemeinde. Seither kursieren viele Gerüchte in Waal. Das Landratsamt Ostallgäu kann diese durch eine knappe Stellungnahme teilweise entkräften, beziehungsweise bestätigen. Mehr Informationen soll es in diesen Tagen voraussichtlich bei einer Vorstandssitzung des Waaler Helferkreises und in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend geben. Dabei wollen sich Helferkreis und Gemeinde auch die Karten legen, wie sie die Geflüchteten unterstützen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.