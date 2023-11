Zwischen Verständnis und strapazierten Nerven: So ist die Stimmung vor dem Bahnstreik

Weil die GDL streikt, müssen Bahnreisende ab Mittwochabend mit massiven Einschränkungen rechnen. Wie kommt das an? Wir haben uns am Buchloer Bahnhof umgehört.

15.11.2023 | Stand: 13:06 Uhr

Vom anstehenden Streik merkt man am Mittwochvormittag am Buchloer Bahnhof noch relativ wenig. Züge kommen an und fahren ab, es herrscht reges Treiben. Lediglich die Informationstafeln weisen darauf hin, dass der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) den Bahnverkehr von Mittwoch- bis Donnerstagabend massiv einschränken wird.

Buchloer Bahnreisende lässt sich am Streiktag überraschen

Und das nicht zum ersten Mal in diesem Jahr. Erst im Sommer legten Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) die Arbeit nieder - und damit den Bahnverkehr lahm. Beim letzten Streik sei es sehr anstrengend gewesen, zu ihrer Fortbildung nach München zu kommen, berichtet Andrea Schindler, die gerade wieder auf den Zug in die Landeshauptstadt wartet. Damals habe sie eine längere Strecke mit einem gemieteten Elektrotoller zurücklegen müssen. Ob ihr das nun wieder blüht, wisse sie noch nicht genau. In der App taucht ihre Verbindung aktuell noch auf. "Ich lasse mich morgen überraschen", sagt die 35-Jährige. Blickt sie also gelassen auf den Warnstreik der GDL? Eher sei es ein Mix aus Verständnis für die Ziele der Gewerkschaft in den Tarifverhandlungen und strapazierten Nerven wegen der Unannehmlichkeiten.

Unsicher ist auch eine weitere Passantin bezüglich ihrer Zugverbindung und eilt in das Service-Center, um sich beraten zu lassen. Die DB empfiehlt Fahrgästen, von Mittwoch, 15. November, um 22 Uhr bis Donnerstag, 16. November, um 18 Uhr auf nicht unbedingt notwendige Reisen zu verzichten oder diese zu verschieben. Tickets können zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden, da die Zugbindung aufgehoben wurde. Für den Fernverkehr sei laut Pressemeldung ein stark reduzierter Notfahrplan auf die Beine gestellt worden. Reisende sollen sich vor Fahrtantritt in der App "DB Navigator" informieren.

Das fordert die GDL in den Tarifverhandlungen

Auslöser für den Streik der GDL sind die seit Anfang November laufenden Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft fordert eine Entgelterhöhung um 555 Euro bei gleichzeitiger Absenkung der Arbeitszeit auf 35 Wochenstunden. Weitere Kernpunkte sind eine Inflationsausgleichsprämie, die Erhöhung des Arbeitgeberanteils bei der betrieblichen Altersvorsorge sowie der Ausbildungsvergütung.

