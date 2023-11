„Für manche Rentner wird es schwierig“

54 Pflegekräfte versorgen 587 Patientinnen und Patienten der Sozialstation Buchloe-Germaringen-Pforzen. Doch die künftige Finanzierung der häuslichen Pflege bereitet Sorgen.

14.11.2023 | Stand: 17:45 Uhr

587 Patientinnen und Patienten, 54 Pflege- und Hauswirtschaftskräfte, 127.812 Hausbesuche – aber auch ein erwartetes Defizit von 200.000 Euro. Mit vielen Zahlen wurden die rund 40 Teilnehmer der Jahresversammlung der Sozialstation Buchloe-Germaringen-Pforzen konfrontiert.

Neue Sozialstation in Buchloe für 1,6 Millionen Euro

Vereinsvorsitzender Hermann Heiß begrüßte die Gäste zum ersten Mal im neuen Gebäude der Sozialstation in Buchloe. Er gab einen kurzen Bericht zum Bauverlauf und den Baukosten, die er mit 1,6 Millionen Euro als „äußerst günstig“ bezeichnete. Das vergangene Jahr war neben der Baubegleitung vor allem von den Themen Personalgewinnung, Finanzierung und den Nachwirkungen der Corona-Pandemie geprägt, sagte Heiß.

Qualitativ hochwertige Arbeit

Geschäftsführer Florian Franz berichtete über die umfangreiche Arbeit der 54 Pflege- und Hauswirtschaftskräfte mit 587 Patienten. Dabei eine qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten, gelinge nur mit einem hoch motivierten und fachlich sehr guten Team, betonte Franz.

Insgesamt, sagte der Geschäftsführer, sei die Lage der Sozialstationen jedoch prekär geworden. Deshalb habe der Caritasverband, dem die Sozialstationen angegliedert sind, entschieden, in Bayern direkte Verhandlungen mit den Kassen aufzunehmen. Mit einem Teilerfolg: Am Ende stand ein Schlichtungsergebnis mit einer Steigerung von 24 Prozent – 50 Prozent wären aus Sicht der Sozialstationen notwendig gewesen.

Pflegegeld-Steigerung reicht nicht aus

Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte Franz, es sei in der Vergangenheit versäumt worden, Gebühren so anzupassen, dass Patienten kostendeckend versorgt werden können. Aufgrund der höheren Personalkosten rechnet er für 2024 mit einem Defizit von rund 200.000 Euro. Ein Anstieg der Gebühren für die Krankenpflege und die häusliche Pflege sei daher unvermeidbar, sagte Franz. „Zwar wird auch das Pflegegeld 2024 um vier Prozent erhöht, aber das reicht nicht aus, um das Defizit auszugleichen. Für manche Rentner wird es deshalb ganz schwierig werden“, meint der Geschäftsführer und schließt nicht aus, „dass der ein oder andere dann Sozialhilfe in Anspruch nehmen muss“. Franz ist dennoch froh, dass es in seinem Bereich eine „Ausnahmesituation“ gibt: Dank der Mitgliedsbeiträge und freiwilliger Zahlungen der Gemeinden und der Pfarrkirchenstiftungen sei die Sozialstation noch in der Lage, die Gebühren moderat zu halten.

"Wollen viele Fachkräfte haben"

Völliges Unverständnis zeigten Heiß und Franz darüber, wie private Anbieter die Unterfinanzierung kompensieren. Dies könne nur mit weniger Fachpersonal und höheren Taktzeiten auf Kosten der Pflegequalität geschehen, vermuteten beide. „Wir wollen aber viele Fachkräfte bei uns haben, um weiterhin auf einem qualitativ hohen Standard weiterarbeiten zu können“, sagte Franz gegenüber unserer Redaktion.

Personal fühlt sich wertgeschätzt

Renate Jugl von der Personalvertretung lobte die Geschäfts- und Vereinsführung dafür: „Wir fühlen uns wertgeschätzt und sehen, dass alles getan wird, um das Personal zu halten und ein gutes Betriebsklima zu schaffen“. Bei den Neuwahlen für den Verein kam es zu einigen Änderungen: Dr. Thomas Petri und Martin Schmid scheiden auf eigenen Wunsch aus. Neu dabei sind Ulrike Königsberger (Stöttwang), Josef Kreuzer (Germaringen) und Helmut Bucher (Germaringen). Ludwig Landwehr übernimmt von Martin Schmid das Amt des Kassiers.