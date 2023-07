Frau attackiert im Streit in Jengen mit lebensgefährlichem Mittel

In Jengen haben sich zwei Frauen heftig gestritten. Eine der beiden griff schließlich zu einem besonders gefährlichen Mittel, das Ganze endete im Krankenhaus.

27.07.2023 | Stand: 13:38 Uhr

Am Mittwochabend haben sich zwei Frauen in Jengen im Ostallgäu so heftig gestritten, dass sich eine der beiden am Ende im Krankenhaus behandeln lassen musste. Wie die Polizei berichtet, erzürnten sich eine 40-Jährige und eine 57-Jährige.

Streit in Jengen endete im Krankenhaus

Der Grund für den Streit ist noch nicht bekannt, doch die Auseinandersetzung endete tragisch: Die ältere Frau schüttete ihrer Kontrahentin heißes Wasser über den Oberkörper. Diese verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

