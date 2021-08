Gegenwind für geplanten Windkanal in Waal

Waaler Gemeinderat stellt Satzungsaufstellung ein. Wie aktive Landwirte in Waalhaupten künftig geschützt werden sollen.

05.08.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Mit zahlreichen Bauangelegenheiten befasste sich der Waaler Marktgemeinderat in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien. Zum wiederholten Mal ging es um eine gewünschten Bebauung eines Grundstücks im rückwärtigen Teil an der Jengener Straße in Waal. Doch nun steht fest: Daraus wird nichts. Die Aufstellung einer Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung (Ortsabrundungssatzung) wurde eingestellt.

Grundstück in Waal ist nicht erschlossen

Wie berichtet, möchte eine Münchner Firma eine Halle mit Windkanal errichten, in der Sportler und Fahrradfahrer ihre Aerodynamik testen und verbessern können. Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Waal-West“. Es hat jedoch keine Zufahrt und ist somit nicht erschlossen.

Um das Vorhaben zu verwirklichen, hätte eine neue Satzung verabschiedet werden müssen. Deshalb waren 28 Behörden und Träger öffentlicher Belange aufgerufen, ihre Stellungnahmen abzugeben. Auch drei Nachbarn hatten sich geäußert.

Landratsamt Ostallgäu lehnt ab

Bereits früher hatte das Landratsamt Ostallgäu mitgeteilt, dass eine Bebauung dieses Grundstücks aus städtebaulichen Gründen nicht möglich sei. Die Ausweisung eines weiteren Baufensters in zweiter Reihe stelle eine städtebauliche Fehlentwicklung auch für die östlich anschließenden Außenbereichsflächen dar. Der Gemeinderat beschloss aufgrund der eindeutigen und ablehnenden Stellungnahmen seitens des Landratsamtes, das Verfahren einzustellen.

Auch in Waalhaupten soll gebaut werden

Thema der Sitzung war zudem die Bauleitplanung in Waalhaupten „Westlich der Achstraße“. Auch dazu hatten sich 30 Behörden und Träger öffentlicher Belange geäußert. Der Bebauungsplan war bereits im Bauausschuss und bei Gemeindesitzungen mehrfach behandelt worden. Diskussionspunkt war nun erneut die direkte Nachbarschaft der geplanten neuen Häuser zu den bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben. Dort wird intensive Milchviehhaltung betrieben.

BBV hat große Bedenken

Große Bedenken hegte der Bayerische Bauernverband (BBV). Neue Tierwohlstandards bringen weitere Auflagen für die Landwirte mit sich – unter anderem einen Freilauf für die Tiere, merkte der Verband an. Diese Form der Tierhaltung führe schließlich zu mehr Lärm- und Geruchsaufkommen. Der Verband befürchtet sogar, dass aufgrund der neuen Auflagen der ein oder andere Landwirt zum Aussiedeln gezwungen sein könnte.

Müssen Landwirte ihre Betrieb aufgeben?

Erfüllen Betriebe die neuen Auflagen nicht, könne dies sogar dazu führen, dass Landwirte ihre Milch nicht mehr verkaufen können und im schlechtesten Fall ihren Betrieb aufgeben müssten, sagte Ratsmitglied Manfred Igel.

Aufgrund dieser Bedenken ergänzte Bürgermeister Robert Protschka den Beschlussvorschlag um den Satz: Durch die Bebauung darf die zukünftige Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe nicht maßgeblich beeinträchtigt werden.