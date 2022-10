Gemeinde Wiedergeltingen hat den Blackout im Blick

Was wäre bei einem längeren Stromausfall? Darüber diskutieren die Wiedergeltinger Gemeinderäte. Es steht aber auch ein angenehmeres Thema auf der Tagesordnung.

21.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Vor Beginn der jüngsten Sitzung hatten die Wiedergeltinger Gemeinderäte Gelegenheit, sich auf der Baustelle der Kindertagesstätte ein Bild vom Stand der Arbeiten zu machen. Im Sitzungssaal stand dann vor allem ein weniger erfreuliches Thema auf der Tagesordnung: die Gefahr eines längeren, großflächigen Stromausfalls (Blackout), bedingt durch die Energiekrise und den Ukrainekrieg.

Für die Wasserversorgung steht ein dieselbetriebenes Notstromaggregat zur Verfügung

Wie kann sich die Gemeinde für ein solches Szenario wappnen? Bürgermeister Norbert Führer berichtete von der jüngsten Bürgermeisterdienstbesprechung, bei der die Notfall- und Krisenmanagerin Sandra Kreitner zu diesem Thema referiert hatte. Die große Abhängigkeit von der Stromversorgung sei vielen Bürgern gar nicht bewusst. Denn nicht nur Kühlschränke funktionierten bei einem Blackout nicht mehr, sondern auch Heizungen, Smartphones und selbst die Wasserversorgung. Wasserwart Hubert Schneider berichtete, dass für solche Notfälle ein dieselbetriebenes Notstromaggregat zur Verfügung stehe.

Mehrzweckhalle als Anlaufpunkt für die Bevölkerung im Notfall

Gemeinderat Ludwig Schweinberger, der Kommandant der Wiedergeltinger Feuerwehr ist, versicherte, dass man sich in Krisensituationen selbstverständlich auch auf die Wehr und ihre Ausrüstung verlassen könne. Wichtig sei allerdings eine effiziente Koordination von Personal und technischen Mitteln. Bei der anschließenden Diskussion war sich das Gremium einig, dass die Mehrzweckhalle der Schule am besten als Anlaufstation für die Bürgerinnen und Bürger im Notfall geeignet sei.

Sanierungsarbeiten im alten Teil der Kindertagesstätte dauern länger

Beim Thema Kindertagesstätte wurden die Räte auf den neuesten Stand gebracht: Bei den Bauarbeiten gehe es um ein „Upgrade“ des Bestandsgebäudes nach modernen Standards, einschließlich der architektonischen Verbindung mit dem neuen Kindergartenbau, der bereits vor längerer Zeit an die Kinder und das Personal unter der Leitung von Bettina Wenger übergeben wurde. Architekt Ulrich Förg hatte beim Ortstermin den neu angelegten Garten mit Spielgeräten gezeigt und dann durch das Gebäude geführt, wo der Innenausbau in vollem Gange ist. Unter anderem wurden in den Altbau neue Brandschutzdecken eingebaut. Im Anschluss gaben Bürgermeister Führer und Architekt Förg einen Überblick über die Kosten. 95 Prozent der Rechnungen für den Neubau seien inzwischen bezahlt, alle Gewerke für die Sanierung und Anpassung des Bestandsbaus vergeben. Wegen nachträglich noch in den Maßnahmenkatalog aufgenommener Aufträge, wie die Brandschutzdecken und die Neugestaltung der Toiletten, verschiebe sich die Fertigstellung von November nun bis zum Januar kommenden Jahres, erläuterte der Architekt.

Gesamtkosten von 2,9 Millionen Euro, davon muss die Gemeinde ein Million Euro schultern

Mit gut 2,8 Millionen Euro war das gesamte Kita-Bauvorhaben veranschlagt. Gehe man in der Endabrechnung von 2,9 Millionen Euro aus, so blieben nach Abzug aller Fördergelder noch eine Million Euro, die die Gemeinde Wiedergeltingen selbst zu schultern habe, berichtete Führer. Angesichts des positiv wahrgenommenen Kita-Baues sei es ihr leicht gefallen, zwei neue Vollzeitkräfte für die Betreuung der Kinder einzustellen, sagte Einrichtungsleiterin Wenger. Im Januar werde man die Zahl von 100 Kindern, die in der dann komplett fertiggestellten Kita betreut werden, überschreiten. Im weiteren Verlauf der Sitzung verabschiedete der Gemeinderat die zuvor bereits ausführlich erörterte neue Fassung der Friedhofssatzung.