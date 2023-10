Holzwerke Waal planen Ausbau

Der Marktrat Waal spricht über einen Bebauungsplan für das Sondergebiet Sägewerk. Bei den Gebäudehöhen korrigieren die Kommunalpolitiker nach unten.

Für die Sicherung des Betriebes des Sägewerks Waal ist es erforderlich, dass ein Bebauungsplan aufgestellt wird. Das Landratsamt hatte in der Vergangenheit die Privilegierung für weitere Betriebsgebäude abgelehnt.

Holzwerke Waal wollen Mitarbeiterhaus auf dem Firmengelände sanieren

Die Holzwerke Waal planen die Sanierung eines Mitarbeiterhauses mit Sozialtrakt auf dem Firmengelände am Fürst-von-der-Leyen-Platz. Da sich das Bauvorhaben weder im Bereich eines Bebauungsplanes noch innerhalb einer zusammenhängenden Bebauung befindet, hat sich der Marktgemeinderat Waal im Juli geeinigt, einen Bebauungsplan „Sondergebiet Sägewerke Waal“ aufzustellen. Dieser soll neben der Sanierung des Mitarbeiterhauses auch die zukünftige Entwicklung des für die Gemeinde wichtigen Betriebs sichern.

Das vom Investor beauftragte Planungsbüro OPLA hat zwischenzeitlich gemeinsam mit der Verwaltung einen städtebaulichen Vertrag erarbeitet. Dieser muss allerdings noch notariell beurkundet werden und wird dem Marktgemeinderat anschließend zur Genehmigung vorgelegt.

Das Verfahren läuft in mehreren Schritten. Zunächst geht es darum, die Öffentlichkeit und Behörden sowie sonstige Träger frühzeitig zu beteiligen. Nach Abwägung und Beratung der Stellungnahmen folgt der zweite Verfahrensschritt. Dann wird das Vorhaben öffentlich ausgelegt und Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange werden beteiligt. Während dieser Zeit können auch Bürgerinnen und Bürger eine Stellungnahme zu den Planinhalten abgeben.

Betrieb hält aktuell die vorgeschriebenen Lärmschutzgrenzen ein

Um Fragen zum Verfahren zu beantworten, war Patricia Goj vom Planungsbüro zur Sitzung gekommen. Besonders beim Emissionsschutz für das Industrieareal gab es Redebedarf. Hier gibt es für den bestehenden Betrieb ein Lärmschutz-Gutachten. Das Emissionsschutzgesetz schreibt die Einhaltung von maximal 63 Dezibel tagsüber und 48 Dezibel in der Nacht vor. Diese Werte werden im jetzigen Betrieb eingehalten.

Bei einer möglichen Erweiterung durch zusätzliche Lager- und Produktionsstätten müssen diese Werte ebenfalls eingehalten werden. Eine Überprüfung kann allerdings erst nach Inbetriebnahme vorgenommen werden und muss vom Betreiber nachgewiesen werden. Man befürchtet, dass diese Überprüfung erst nach ersten Beschwerden aus der Bevölkerung stattfinden wird. Eine Beschränkung seitens der Gemeinde sei allerdings weder zielführend noch gäbe es hierfür eine rechtliche Grundlage, sagt Bürgermeister Robert Protschka.

Eine weitere Position brachte Ratsmitglied Niklas Stoß ein wenig aus der Fassung. So sieht der Bebauungsplan eine Höhe der Gebäude bis 20 Meter vor. Das derzeit größte Gebäude ist gerade einmal halb so hoch. Auch wenn der Investor in nächster Zeit keine derartig hohen Gebäude plant, könne sich dies in den kommenden Jahren ändern, sagt Stoß. Auch in 20 Jahren wären derart massive Bauwerke in dem nach der Überplanung recht großen Areals eine einschneidende ästhetische Veränderung, meint Stoß weiter.

Bauhöhe auf 16 Meter beschränkt

Da man die Weiterentwicklung des Betriebs prinzipiell wolle, warf Werner Stritzel ein, könne man sich ja allenfalls bei der Bauhöhe auf 16 statt 20 Meter einigen. Sollte der Investor eine konkrete Begründung für eine höhere Bauweise vorbringen, könne man nachbessern. Die Beschränkung der Bauhöhe auf 16 Meter wurde daraufhin in den Beschluss aufgenommen.

Planerin Patricia Goj wird in einem Abstimmungsgespräch mit dem Investor weitere Informationen einholen, um diese dann dem Gemeinderat vorzulegen. Der Gemeinderat stimmte daraufhin dem Entwurf des Bebauungsplans „Sondergebiet Sägewerk Waal“, mehrheitlich zu.

