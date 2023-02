Gemeinderat Waal schafft weitere Gruppe für Mittagsbetreuung

Der Waaler Gemeinderat will die Mittagsbetreeung der Grundschule attraktiver gestalten und schafft eine weitere Gruppe.

28.02.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Der Waaler Gemeinderat sprach sich in der jüngsten Sitzung für eine neue Gruppe zur Mittagsbetreuung aus und legte die monatlichen Betreuungskosten fest.

Förderung für die Mittagsbetreuung gibt es erst ab zwölf Kindern pro Gruppe

Im laufenden Schuljahr besuchen an der Grundschule Waal zehn Kinder die Mittagsbetreuung bis 13 Uhr, neun Kinder bis 14 Uhr und zehn Kinder bis 16 Uhr. Ein warmes Mittagessen haben derzeit 17 Kinder gebucht. Eine Förderung für eine verlängerte Mittagsbetreuung gibt es nur bei einer Anmeldung von mindestens zwölf Kindern pro Gruppe, was in Waal nicht erreicht wurde, hießt es in der Sitzung des Gemeinderats.

Um die Mittagsbetreuung attraktiver zu gestalten und mindesten zwölf Anmeldungen zu erhalten, hat der Marktgemeinderat beschlossen, zusätzlich eine Gruppe bis 15.30 Uhr einzurichten.

Elternbeiträge in Waal für Schuljahr 2023/24

Festgelegt wurden zudem die Elternbeiträge für das Schuljahr 2023/2024:

45 Euro bis 13 Uhr

60 Euro bis 14 Uhr

82,50 Euro bis 15.30 Uhr

90 Euro bis 16 Uhr

