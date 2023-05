Gemeinsames Konzert: Sieben Orchester liefern Blasmusik-Marathon

Die Musikanten zeigen die gesamte Bandbreite ihres Könnens. Sieben Formationen spielen an drei Tagen. Ein Kraftakt für die Aktiven sowie das Publikum.

Von Lucia Buch

02.05.2023 | Stand: 16:54 Uhr

Zu einem Blasmusik-Marathon lud die Stadtkapelle Buchloe am Wochenende vor dem 1. Mai ein: Zusammen mit dem Musikverein Frohsinn Lindenberg, mit der gemeinsamen Jugendkapelle, dem Spielmannszug der Stadtkapelle, dem Vor-Orchester und den Erwachsenen-Bläserklassen sowie der Bigband gab es also sieben verschiedene Bläserformationen an drei Tagen zu hören. Alles in allem ein Kraftakt, sowohl für die Aktiven, wie auch für das Publikum. Nicht wenige waren gewillt, sich das gesamte Programm zu geben.

