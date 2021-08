Gennachbrücke in der Buchloer Adolf-Müller-Straße wird saniert

Mit vierwöchiger Verspätung beginnt am Montag, 23. August, die Sanierung der Brücke an der Comenius-Grundschule. Bushaltestelle wird verlegt.

21.08.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Mit vierwöchiger Verspätung beginnt am Montag, 23. August, die Sanierung der Gennachbrücke an der Comenius-Grundschule in Buchloe.

Glasfaserkabel installiert

„Grund für die Verzögerungen waren aufwendige Um- und Neuverlegungen von Glasfaserleitungen der Deutschen Telekom AG“, erklärt Andreas Klaus, Sachgebietsleiter Tiefbau bei der Stadt Buchloe. Deshalb verschiebe sich die Fertigstellung auf Mitte Oktober und damit in den Zeitraum des Schulbetriebs.

Bushaltestelle wandert ans Ende der Hindenburgstraße

Die Haltestelle für den Schulbusverkehr wird auf dem Parkplatz am Ende der Hindenburgstraße angelegt. Kinder können das Schulgelände über die Fußgängerbrücke zwischen Adolf-Müller-Straße und Freibad erreichen.

Während der zweimonatigen Sperrung wird der komplette Brückenbelag bis auf die Tragkonstruktion entfernt. Auch die Brückenkappen, also die nicht befahrenen Randbereiche, werden zurückgebaut. Nach der Abdichtung werden neue Beläge aufgebracht, Geländer werden ausgetauscht. Die Sanierungskosten beziffert Klaus auf etwa 160 000 Euro.