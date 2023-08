"Ich will Mut machen" - Gerhard Schlichtherle zum Ende seiner Amtszeit als IHK-Vizepräsident

25 Jahre im Dienst der IHK: Warum sich Unternehmer und IHK-Vizepräsident Gerhard Schlichtherle aus Kaufbeuren als Mittler zwischen Politik und Wirtschaft sieht.

09.08.2023 | Stand: 18:08 Uhr

Als Gerhard Schlichtherle vor einem Vierteljahrhundert sein Ehrenamt bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) antrat, setzten sich gerade die ersten Smartphones auf dem Markt durch. Seitdem hat sich sein digitales Telefonbuch gefüllt. Auf Schlichtherles Smartphone befinden sich heute 4657 Kontakte. Es sind die persönlichen Verbindungen zu Unternehmern großer Betriebe ebenso wie zu Inhabern kleiner Firmen, zu Politikern in der Staatsregierung ebenso wie zu Dorfbürgermeistern. „Mir sind alle gleich wichtig“, sagt der Vizepräsident bei der IHK Schwaben. Sein Netzwerk lebe nicht in erster Linie davon, ob ein Gesprächspartner prominent oder wichtig sei, sondern ob er oder sie die Wirtschaft in der Region voranbringen kann. Demnächst beendet der 61-Jährige seine Tätigkeit für die Kammer. Die Bilanz: „Es war eine gute Zeit.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.