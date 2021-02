Das Gericht hat die aufschiebende Wirkung der Klage eines Nachbarn aufgehoben. Wann Arztpraxen und Apotheke im Gesundheitshaus in Langerringen öffnen könnten.

03.02.2021 | Stand: 12:13 Uhr

Der am 10. Dezember vom Augsburger Verwaltungsgericht verhängte Baustopp an der Großbaustelle „Neuer Schorerhof“ in Langerringen wurde nun in einer weiteren Entscheidung des Gerichts wieder aufgehoben. Das Gericht lehnte den Antrag des Nachbarn im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes ab. Eine endgültige Entscheidung über dessen Anfechtungsklage gegen die Baugenehmigung des Landratsamtes Augsburg wird aber erst im Hauptsacheverfahren fallen.