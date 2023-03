Vor der Wohnung der Ex-Freundin: Betrunkener rastet in Buchloe aus

In Buchloe wütete ein Mann zunächst vor der Wohnung seiner Ex-Freundin, dann rastete er vor Polizeibeamten aus. Er beleidigte sie und ließ sich nicht beruhigen.

16.03.2023 | Stand: 15:01 Uhr

Am Mittwochabend hat ein 48-jähriger Mann vor der Wohnung seiner Ex-Freundin in Buchloe randaliert und sich später heftig gegen Polizeibeamten gewehrt. Der betrunkene Mann war in der Bürgermeister-Strauß-Straße aufgefallen, wo seine ehemalige Freundin wohnt, wie es im Polizeibericht heißt. Eine Polizeistreife versuchte vergeblich, den Randalierer zu beruhigen. (Lesen Sie auch: Mit neuem Menü - Café im Krankenhaus Buchloe wieder eröffnet)

Mann schlug in Buchloe auf den Streifenwagen ein

Zuerst beleidigte er nur seine Ex-Freundin, dann auch die Polizisten. Der 48-Jährige bewarf außerdem eine Beamtin mit Gegenständen. Dabei beließ er es aber nicht: Er haute mit bloßen Händen eine Delle in den Streifenwagen und wehrte sich gegen Handschellen. Daraufhin nahmen die Polizisten den aggressiven Mann in Gewahrsam. Gegen den Täter läuft jetzt ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstandes sowie Beleidigung und Sachbeschädigung. (Lesen Sie hier: In Memmingen randaliert ein Betrunkener und droht Polizisten mit dem Tod)

Alle Neuigkeiten aus Buchloe lesen Sie immer hier.