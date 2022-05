Rollentausch bei der Mittelschule

Jugendliche der Mittelschule Buchloe informieren sich am Girls and Boys Day über typische Frauen- und Männerberufe und berichten von ihren Eindrücken.

Am Girls and Boys Day haben Schülerinnen und Schüler bundesweit die Gelegenheit, sich in typischen Frauen- oder Männerberufen auszuprobieren. Außerdem erfahren sie viel über die Arbeitswelt und die verschiedensten Ausbildungsmöglichkeiten. Von der Mittelschule Buchloe haben heuer 40 Jugendliche am Zukunftstag teilgenommen und viele Eindrücke gesammelt.

Buchloer Mittelschule erlebt anstrengenden Tag im Kindergarten

„Ich habe jetzt eine Vorstellung davon, wie anstrengend es ist, den Beruf Erzieherin jeden Tag zu machen“, sagte Lorenz Berndt. Spannende Einblicke in die Arbeit der Polizei haben Lena Jeridi, Corinna Rettinger und Karina Zech gesammelt. „Das Arbeitsfeld ist sehr vielfältig und spannend“, so Corinna Rettinger. „Es war ein aufregender Tag, wir durften sogar Fingerabdrücke abnehmen“, ergänzt Lena Jeridi.

Ebenfalls beeindruckt war Romy Hölzle, die ihren Tag bei Landtechnik Völk in Schwabmünchen verbrachte. „Ich durfte beim Reparieren eines Bulldogs assistieren, was echt cool war.“ Erfahrungen mit technischen Bearbeitungsprogrammen am PC durfte Alexandra Bledea Lupu bei der Firma Hörmann in Buchloe machen. „Der Tag war super, ich kann mir jetzt viel mehr unter dem Berufsbild des Bauzeichners vorstellen.“

Rektor Günter Frank bedankt sich bei allen mitwirkenden Unternehmen und Einrichtungen, die der Mittelschule Plätze zur Verfügung gestellt haben.

