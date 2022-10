Gleich zwei Fahrzeugsegungen beim Feuerwehrfest in Dienhausen

Die Feuerwehr Dienhausen feiert mit einem Jahr Verspätung ihr neues Einsatzfahrzeug. Auch die Denklinger Helfer vor Ort sind dabei. Was beim Fest geboten war.

01.10.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Das jüngste große Fest war im 1985, Anlass war damals die Fahnenweihe. Zeit also für die Frauen und Männer der Dienhausener Feuerwehr, wieder einmal ein solches auf die Beine zu stellen. So jedenfalls erklärte Zweite Kommandantin Manuela Bauer den Umfang der Feierlichkeiten, die mit einer Blaulichtparty begannen und einem prall gefüllten Programm am Festsonntag endeten. Eigentlicher Grund aber war die Segnung des neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr vom Typ TSF-L als Ersatz für das 27 Jahre alte TSF. Seit einem Jahr ist das neue Fahrzeug im Dienst. Ein Fest war bisher wegen der coronabedingten Einschränkungen nicht möglich. Also wurde es jetzt nachgeholt. Die Helfer vor Ort aus Denklingen schlossen sich an, denn auch sie haben vor etwa einem Jahr ein neues Einsatzfahrzeug bekommen.

Auf der kleinen Anhöhe am südlichen Ortsausgang bietet sich ein eindrucksvolles Bild

Der von der Denklinger Chorgemeinschaft Spirit of Joy musikalisch gestaltete Festgottesdienst auf einer kleinen Anhöhe am südlichen Ortsausgang bot ein eindrucksvolles Bild. Der Altartisch, an dem Pater Joseph gemeinsam mit Feuerwehrseelsorger Franz Bauer die Eucharistie feierte, war eingerahmt von vielen Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine sowie Feuerwehren. Die kamen nicht nur aus den umliegenden Orten, sondern auch aus Nachbarlandkreisen. Gottes Segen für Einsatzkräfte, Fahrzeuge und Gerätschaften sei bei den oft schwierigen Einsätzen von Feuerwehr und Helfern vor Ort immens wichtig, erklärte Bauer. Diesen Segen brachte Pater Joseph am Ende der Messfeier zu den Fahrzeugen, zu den Menschen und zu zwei kleinen Christophorus-Medaillen, die im Innern der Fahrzeuge angebracht werden. Danach wurde es weltlich. Eva Schneider, Erste Vorsitzende des Feuerwehrvereins Dienhausen, ernannte drei verdiente Feuerwehrmänner zu Ehrenmitgliedern: Anton Fischer, Max Ebner und Matthäus Unsin.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Die Helfer vor Ort sind seit 20 Jahren unterwegs, die Feuerwehr bereits seit 1907

Lesen Sie auch

Brandschutz Nesselwanger Feuerwehr froh über neues Fahrzeug

Das neue Fahrzeug sei im Mai 2021 in Dienst gestellt worden, berichtete Claus Himml von den Helfern vor Ort. „Von damals bis zum heutigen Tag haben wir damit bereits 680 Einsätze gefahren.“ Feuerwehr und Helfer vor Ort seien zwei unentbehrliche Organisationen, erklärte Denklingens Bürgermeister Andreas Braunegger in seinem Grußwort. So garantierten die Helfer vor Ort seit nunmehr 20 Jahren eine schnelle Erstversorgung in ihrem 90 Quadratkilometer großen Einsatzgebiet. Viel länger, seit 1907 bereits, gibt es in Dienhausen eine Freiwillige Feuerwehr, die zunächst ausschließlich Brände bekämpfte, heutzutage aber vor allem bei Unfällen gebraucht wird. Als Dank für dieses vielfältige ehrenamtliche Engagement überreichte Braunegger „eine kleine finanzielle Unterstützung“ aus dem Gemeindesäckel. Angeführt von der Musikkapelle Denklingen zog die große Festgemeinde anschließend durch den gesamten Ort und vorbei am neuen Feuerwehrhaus zum Festzelt, wo das bunte Wochenende ausklang.

Fast die Hälfte der Feuerwehrleute sind Frauen

Die Feuerwehr Dienhausen verfügt derzeit über 26 Aktive, fast die Hälfte davon sind Frauen. „Damit haben wir die beste Frauenquote im Landkreis“, betonte Zweite Kommandantin Manuela Bauer. „Bayernweit belegen wir damit den dritten Platz und bundesweit sind wir an 21. Stelle.“ Neben Eva Schneider als Vorsitzende des Feuerwehrvereins fungiert Daniel Unsin als Erster Kommandant. Das Team der „Helfer vor Ort“ wird angeführt von Claus und Renate Himml. Das aktuelle Einsatzfahrzeug ist bereits das vierte seiner Art. Laut Himml ist es aber erstmals in dieser Zeit ein fabrikneues Auto.