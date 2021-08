Größeres Polizeiaufgebot vor Flüchtlingsunterkunft in Buchloe

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Waldmünchen (Oberpfalz) durchsuchen Buchloer Heim. Die Staatsanwaltschaft Landshut ermittelt.

19.08.2021 | Stand: 15:27 Uhr

Für Aufsehen sorgte am Donnerstag, 12. August, ein größerer Polizeieinsatz in der Asylbewerberunterkunft an der Robert-Bosch-Straße in Buchloe. Mehrere Fahrzeuge der Bundespolizeiinspektion Waldmünchen (Oberpfalz) waren dort vorgefahren.

Ein Sprecher der übergeordneten Bundespolizeidirektion München erklärte unserer Redaktion auf Anfrage, dass es sich bei dem Einsatz um eine Wohnungsdurchsuchung in der Gemeinschaftsunterkunft handelte.

Es geht um Computerbetrug

Die Staatsanwaltschaft Landshut führt derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs des Computerbetrugs. In diesem Zusammenhang stehe auch die Durchsuchungsmaßnahme in der Unterkunft, teilt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Die Bundespolizeiinspektion Waldmünchen führe in dem Verfahren als zuständige polizeiliche Ermittlungsbehörde die Untersuchungen durch.

Keine Details wegen laufender Ermittlungen

Weil die Ermittlungen noch laufen, könne die Staatsanwaltschaft aktuell noch keine genaueren Details zum Verfahren nennen.