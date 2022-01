Betriebsunfall mit Batterie in Bad Wörishofen

Ein Betriebsunfall mit einer großen Batterie in Bad Wörishofen sorgte am Mittwochabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Verletzte gab es keine.

20.01.2022 | Stand: 13:37 Uhr

Ein Betriebsunfall mit einer tonnenschweren Batterie hat am Mittwochabend in Bad Wörishofen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Verletzt wurde dabei niemand.

Am Mittwochabend wurde die Leitstelle über einen Unfall in der Leonhard-Oberhäuser-Straße mit einer größeren Batterie informiert. In den Betriebsräumen einer Firma fiel eine tonnenschwere Batterie vom Gabelstapler. Dabei wurde die Batterie beschädigt und es lief Säure aus.

Betriebsunfall in Bad Wörishofen: Säure läuft aus Batterie aus - Feuerwehr mit Grußaufgebot

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte aus Vorsicht vor gefährlichen Dämpfen mit Atemschutzmasken an. Die Batteriesäure wurde mittels Löschwasser verdünnt und entsorgt. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt.

