Großer Andrang bei neu eröffneter Aldi-Filiale in Buchloe

Kundinnen und Kunden der neuen Aldi-Filiale in Buchloe müssen am Eröffnungstag viel Geduld mitbringen.

04.12.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Nach mehreren Monaten Bauzeit eröffnete am Samstag die neue Aldi-Filiale in Buchloe. Kundinnen und Kunden in großer Zahl wollten sich den neuen Laden direkt am Eröffnungstag anschauen und so brauchten sie erst einmal ein wenig Geduld. Der großzügige Parkplatz war komplett belegt. Wer sich nach erfolgreicher Suche nach einem Parkplatz in den Markt begab, wurde von einer hellen, modernen Atmosphäre begrüßt und konnte in den weitläufigen Gängen nach Angeboten stöbern. An den Kassen packten am Eröffnungstag Mitarbeiterinnen des Marktes die Waren in die Taschen der Kunden.