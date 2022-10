Großer Andrang beim Hobbykünstlermarkt in Buchloe

Beim Hobbykünstlermarkt im Buchloer Kolpinghaus präsentieren 30 Hobbykünstler Selbstgemachtes. Unter den Ausstellern war auch ein Zwölfjähriger aus Lindenberg.

24.10.2022 | Stand: 12:58 Uhr

Auf großes Interesse bei stieß auch heuer wieder der Hobbykünstlermarkt im Kolpinghaus, den die Buchloer Frauen-Union zum siebten Mal veranstaltet hat. Vorsitzende Regina Nanos freute sich, dass nach zwei Jahren Coronapause der Markt wieder möglich war und der Veranstaltungssaal aus allen Nähten platzte. Sogar im Foyer und der Empore präsentierten über 30 Kunsthandwerker ihre ausschließlich selbst gefertigten Waren.

Verschiedenste selbstgemachte Waren beim Hobbykünstlermarkt

Die Anbieterinnen und Anbieter waren heuer so unterschiedlich, wie ihre Ausstellungsstücke: Seit dem ersten Hobbykünstlermarkt ist die Klöpplerin Waltraud Gehring aus Türkheim dabei und stellt ihre Kunst live am Stand vor. Richtig edel schimmerten die Perlmutt-Gegenstände von Wolfgang Bach. In seiner Werkstatt in Wessobrunn fertige er aus bis zu 200 Jahre alten Muscheln Schmuck und Besteck. Handgemachte Bio-Naturseifen und Pflegeprodukte gab es am Tisch von Sabine Zink aus Amberg.

Mit Abstand der jüngste Künstler aber war Felix Wiedemann aus Lindenberg. Der Zwölfjährige präsentierte seine modernen Acrylbilder. Bei deren Produktion wendet er verschiedene Techniken an. Darüber hinaus gab es verschiedene Näh-, Häkel-, Filz-, Bastel- und Drechselarbeiten. Sogar ein wenig Weihnachtsstimmung war beim Hobbykünstlermarkt zu spüren, denn auch Adventsdekoration und Christbaumschmuck wurde angeboten.

Sämtliche Erlöse aus der Standmiete sowie dem Kaffee- und Kuchenverkauf werden an soziale Einrichtungen gespendet.

