Großer Spaß mit kleinen Booten auf der Gennach in Jengen

Kleine Kapitäne ermittelten am vergangenen Wochenende bei Regatta in Jengen das schnellste Bötchen. Die Erfrischung folgte beim Toben im Wasser.

29.06.2023 | Stand: 13:24 Uhr

Zur zweiten Miniboot-Regatta an und in der Gennach hatte der Obst- und Gartenbauverein Jengen/Ummenhofen am vergangenen Wochenende eingeladen.

Gennach führte trotz der langen Trockenheit noch genügend Wasser

Bereits am Freitagnachmittag bereiteten die Vereinsmitglieder die Regatta-Strecke in der Gennach mit Start-, Strecke- und Zielbereich vor. Am Sonntagvormittag wurde die Strecke mit dem Hafen abgeschlossen. Das Wetter spielte mit und die Gennach führte trotz der langen Trockenheit noch genügend Wasser. Mit Biertischen, Steinen und langen Latten war die Strecke im Bach entsprechend abgesteckt, sodass die Boote ihren Weg fanden.

Kinder konnten den Start bis zum ersten Rennen kaum erwarten

Nach der Einschreibung konnten die Kinder den Start bis zum ersten Rennen kaum erwarten. 32 begeisterte Kapitäne mit ihren Eltern fanden sich am Sonntagnachmittag Jengener Urbansweg ein, um in den Einzelrennen mit Qualifikationsrunde, der Trostrunde oder dem Finallauf zu ermitteln, wessen Bötchen das schnellste ist.

Drei Gruppen mit je zehn oder elf Booten kämpften in den Qualifikationsrunden. Die fünf Besten daraus kamen in den Finallauf, die restlichen je fünf oder sechs trafen in der Trostrunde aufeinander.

Die jeweils drei ersten Kapitäne waren in der Trostrunde Yannis Müller, Manuel Willnecker und Emil Ritt, im Finale Emil Sitty, Johanna Huber und Lisa Wagner.

Den Abschluss der Rennen bildete der Massenstart. Hier platzierten sich auf den Plätzen 1 bis 3 die Kapitäne Ludwig Müller, Tamara Huber und Mats Pacher.

Willkommene Abkühlung am heißen Sommerwochenende

Zum Abschluss des offiziellen Teils überreichte die erste Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, Judith Wössner, die Preise an die Erstplatzierten. Danach bekamen alle anderen Kapitäne Kleinigkeiten zum Dank fürs Mitmachen. Viele Kinder tollten noch den ganzen Nachmittag – mit oder ohne Miniboot – in der Gennach weiter oder spielten mit ihren Preisen. Da das Wetter optimal war und die Gennach friedlich dahinfloss waren die Kapitäne zufrieden – und auch die Eltern, wie eine Mutter bestätigte: „Meine Kinder hatten solch eine Freude bei der Miniboot-Regatta“.

Nach Herumtollen und Siegerehrung endete die Miniboote-Regatta und es begann das Aufräumen für die Helfer des Obst- und Gartenbauvereins.