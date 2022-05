Großes Maifest in der Buchloer Kita Gennachspatzen

Den Garten der Buchloer Kita Gennachspatzen ziert jetzt ein echter Maibaum. Mädchen und Buben feiern endlich wieder gemeinsam mit den Eltern und dem Kita-Personal.

Ein großes Maifest fand in der Buchloer Kita Gennachspatzen statt. Für alle Beteiligten war es endlich wieder ein Fest, bei dem alle gemeinsam feiern konnten.

Personal in Tracht

Die Kita wurde ganz in bayrischer Tradition geschmückt. Das Personal trug Tracht und auch viele Kinder haben sich extra für diesen besonderen Anlass in Schale geworfen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Einrichtungsleiter, Ingo Selzer, eröffneten die Kinder mit einem Tanz zum Hit „Cordula Grün“ das Fest und sorgten so für eine ausgelassene Stimmung. Anschließend konnten die Mädchen und Buben die verschiedenen Spielstationen in den einzelnen Gruppenräumen erkunden.

Zeit zum Austauschen

Da jede Station durch das pädagogische Personal betreut wurde, konnten die Eltern ihre Kinder begleiten oder sich in Ruhe in der Einrichtung umsehen. So war genügend Zeit zum Austausch mit anderen Familien und natürlich auch zum Genießen des Buffets.

Gegen Ende des Festes wurde der Eingangsbereich der Kindertagesstätte kurzerhand zur Tanzfläche. Die Kinder starteten mit dem Flieger-Lied und es dauerte nicht lange, bis sich das Kita-Personal und auch einige Eltern mitreißen ließen. Viel zu schnell war der Nachmittag vorbei.

