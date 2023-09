Gute Kultur für den guten Zweck

Beim Festival „KULTur.gut“ in Gut Ostettringen erwartet die Gäste wieder ein anspruchsvolles Programm.

11.09.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Der Herbst steht vor der Türe. Die anstehenden kulturellen Veranstaltungen sollen ihn auch in diesem Jahr vergolden. Auch wenn abends die Sonne nicht mehr scheint, bei den KULTur.gut-Angeboten auf Gut Ostettringen werde den Gästen im Herzen die Sonne aufgehen, hoffen die Organisatoren. Die Veranstalter, Aktion Hoffnung und die Gemeinde Ettringen mit Bürgermeister Robert Sturm, haben wieder Künstler eingeladen, die den Gästen unbeschwerte und heitere Abende bereiten sollen. Die Erlöse der Konzerte und des Märchentheaters fließen auch heuer wieder in ein besonderes Projekt: Sie kommen der Ausbildung junger Menschen in Uganda zugute.

Frauen aus Uganda werden gefördert

Geschäftsführer Johannes Müller von Aktion Hoffnung sagt dazu: „Vor Kurzem waren Vertreter von Hosfa (Hope Sharing Family) bei uns zu Gast. Sie haben berichtet, dass aktuell etwa im St. Tereza Vocational Training Centre in Zigoti junge Frauen in verschiedenen handwerklichen und hauswirtschaftlichen Berufen ausgebildet werden. Sie arbeiten zudem regelmäßig auf den landwirtschaftlichen Plantagen der Schule mit, um praxisnah Anbau, Versorgung und Ernten von Gemüse und Obst zu erlernen.“ Alle Erlöse aus KULTur.gut 2023, besonders auch Spenden, kämen einem Fond zugute, die die Förderung der Ausbildungsmöglichkeiten sichern soll.

"Mesinke" machen Klezmer-Stücke

Viel Musik liegt an den Abenden in der Luft. Am Freitag, 6. Oktober, ist es ab 20 Uhr das Krumbacher Ensemble „Mesinke“. Die seit 30 Jahren regional und überregional bekannte Gruppe bringt eine ausgefeilte Darbietung von beliebten Klezmer-Stücken und jiddischen Songs zu Gehör. Es sind Stücke aus ihrer Best-of-CD. Im ersten Teil des Abends hören die Gäste ein komplett neues Programm. Es dreht sich um Hedwig Lachmann, deren Biografie und ausgewählte Gedichte. Die Schriftstellerin und Übersetzerin wurde am 28. August 1865 in Stolp/Pommern geboren und starb am 21. September 1918 in Krumbach. Sie übersetzte unter anderem Werke von Edgar Allen Poe, Oscar Wilde und Rabindranath Tagore. Hedwig Lachmann schrieb im Gedicht „Melancholie“: „….. in tiefster Brust – ich nehme dich Glück, das mit geliebtem Munde mir lächelt, ausersehen, und geweiht vom Genius der Liebe – und weiß, du bist im Grunde unendliches Verlangen, Schmerz, Trauer, Ewigkeit.“

Die swingenden "Tonic Sisters"

Am Samstag, 7. Oktober, sind es die „Tonic Sisters“, die ab 20 Uhr mit ihrem Programm „The good old times are back“ viele Hits der 40er, 50er, 60er und 70er Jahre zum Besten geben. Erinnerungen an die Andrew-Sisters sind gewollt. Die „Tonic Sisters“ sind Annie, Gil, Betty und Eva. Annie und Gil sind echte Schwestern, Betty und Eva sind ihre Großkusinen, die im richtigen Leben nicht nur andere Namen tragen – sie üben auch jede einen eigenen Beruf aus. Sie kommen aus Nürnberg, Fürth und München. Als „Tonic Sisters“ bilden sie eine singende, swingende Gemeinschaft, die sich in der Show immer passend zum Jahrzehnt verwandeln.

Erzähltheater bringt Maulwurf mit

Wie bei jeder KULTur.gut-Reihe kommen auch die jüngsten Gäste nicht zu kurz. In diesem Jahr bringt das Erzähltheater „Theater Mär“ am Sonntag, 8. Oktober, ab 14 Uhr das Märchen „Der Maulwurf Grabowski“ mit, um Jung und Alt, Kinder, Eltern und Großeltern zu begeistern.