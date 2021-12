Gute Nachricht in diesen Zeiten - die Christvesper in Buchloe

Die evangelische Christvesper findet heuer im Hof der Hoffnungskirche statt – und will Mut machen.

27.12.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Das Wetter machte es den Besuchern der evangelischen Christvesper heuer wirklich nicht leicht, weihnachtliche Gefühle zu entwickeln: Coronabedingt fand der Gottesdienst am Spätnachmittag des Heiligen Abends draußen im Innenhof zwischen Hoffnungskirche und Dietrich-Bonhoeffer-Haus statt. Und kaum hatten sich in Annäherung an den Gottesdienstbeginn ab 17 Uhr die ersten zwei Dutzend Gottesdienstbesucher eingefunden – es wurden dann noch mehr – regnete es sich hartnäckig ein. Dennoch sorgten zwei vor dem Outdoor-Altar aufgestellte Feuersäulen mit Holzscheiten – und dem Sinnspruch „Wie die Zeit verrinnt“ – für Wärme und Atmosphäre, die Kerzen ließ man wegen der Witterung gleich aus.

Den klimatischen Umständen angepasst

Pfarrer Christian Fait begrüßte die Festgemeinde zu Beginn mit den Worten „Schön, dass Sie gekommen sind – wir wollen die Vorbereitungen beiseitelegen und Weihnachten feiern und die altbekannten Lieder singen.“ Für das instrumentale Fundament – regensicher untergebracht im Büro des Pfarrers und durch die geöffneten Fenster doch bestens zu hören – sorgte ein fünfköpfiges Ensemble rund um Kirchenmusikerin Brigitte Imminger, für das sängerische die Choristen von „S(w)inging Gospel“. Neben den „altbekannten Liedern“ – es erklangen unter anderem „Herbei, o ihr Gläubigen“, „Ich steh an deiner Krippen hier“, „Vom Himmel hoch“, „Kommet ihr Hirten“ sowie „Stille Nacht“ und „O, du fröhliche“ – stand natürlich die Lesung des Weihnachtsevangeliums im Mittelpunkt.

Auf das Wesentliche verkürzt

Unterstützt durch ein Lektorenteam aus Helma Otten-Schied, Martin Schmid, Beate Hilbig und Markus Detlefsen, hatte Pfarrer Fait die biblische Erzählung von der Geburt Jesu nach Lukas in mehrere Abschnitte aufgeteilt. Den alttestamentarischen Teil der Lesungen ließ er mit Blick auf das Wetter weg, um abzukürzen und schmunzelnd auf die „Bibelfestigkeit“ der Anwesenden zu vertrauen und anzuspielen. Die Gebetstexte und Fürbitten nahmen Bezug auf die Corona-Pandemie, räumten aber auch dem, worum es am Christfest eigentlich geht, den ihm gebührenden Platz ein: „Wieder ist ein Jahr vergangen. Immer noch Corona! Wir sind inmitten einer Welt, die einer guten Nachricht bedarf.“ In seiner Predigt spiegelte Pfarrer Fait die Geschichte von Mariens Schwangerschaft und Jesu Geburt ins Hier und jetzt: Eine junge Frau wird heutzutage kurz vor dem Staatsexamen ungeplant schwanger – und der werdende Vater braucht auch Zeit, sich zu Frau und Kind zu bekennen.

Gott kommt anders als geplant

Heute wie damals schien die Schwangerschaft zunächst das Ende aller Pläne und Träume zu bedeuten – und doch wurde dann alles gut, allerdings: „Gott kommt anders, als es der Plan vorsieht.“ Und: Die Beteiligten mussten bereit sein, auf ihre innere Stimme zu hören, damit „das Gefühl, mit etwas schwanger zugehen, was in die Welt will“ zum Tragen kommen kann, „neues Leben, neue Möglichkeiten, neue Wege“ sich als Gottesgeschenk – im Namen Doro-Thea – auftun können.

Kurzgefasst fand sich all das auch noch mal in den Worten Faits nach dem Schlusssegen wieder: „Lasst uns heimgehen in unsere Wohnungen – in der Gewissheit: Weihnachten findet immer noch statt!“

Lesen Sie auch

Weihnachtsgottesdienste in Marktoberdorf: Pfarrer haben eine besondere Botschaft Weihnachten

Lesen sie auch: Draußen vor der Tür - der ökumenische Gottesdienst in Buchloe sowie „Sich selber beschränken zum Wohle aller“ - die Christmette in Buchloe.