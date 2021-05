Die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage in Buchloe liegt im Kosten- und im Zeitplan. Die Inbetriebnahme ist im Oktober geplant. Was alles gemacht wird.

25.05.2021 | Stand: 18:03 Uhr

So richtig prickelnd ist sie nicht, diese Baustelle, wohl aber die größte der Stadt: 4,7 Millionen Euro investiert Buchloe in die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage. Stadtbaumeister Stephan Müßig gab den Stadträten in der jüngsten Sitzung einen Überblick zum Stand der Arbeiten. Und Müßig hatte gute Nachrichten dabei.