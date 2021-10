Gymnasium Buchloe erhält zum zweiten Mal Berufswahl-Siegel

Das Buchloer Gymnasium bekommt erneut das Berufswahl-Siegel. Es geht an Schulen, die viel für die Berufsorientierung der Schüler tun. Warum das wichtig ist.

20.10.2021 | Stand: 17:33 Uhr

„Was willst du werden?“ Eine wichtige Frage, und für junge Menschen hängt viel davon ab, dass sie darauf eine gute Antwort finden: Die Berufswahl bestimmt, wie ihr Alltag aussehen wird und welche Chancen sich ihnen bieten. Darum unterstützt das Gymnasium Buchloe seine Schülerinnen und Schüler unter anderem mit Betriebspraktika, Assessment-Center-Trainings und Besuchen von Messen sowie der Fachhochschule beziehungsweise Universität bei der Entscheidungsfindung. Am Mittwoch hat sie dafür die Auszeichnung der Initiative Berufswahl-Siegel bekommen – als eine von 42 Schulen in Bayern in diesem Jahr.

Das Gymnasium Buchloe ist eine von 42 Schulen in Bayern, die in diesem Jahr das Berufswahl-Siegel erhält

„Wer während der Schulzeit in verschiedenste Berufsfelder hineinschnuppern kann, hat die besten Chancen, den richtigen Beruf für sich zu finden. Das ist nicht nur für die einzelnen Schüler, sondern auch für Wirtschaft und Gesellschaft von größter Bedeutung“, erläuterte Stefanie Hilligweg, Leiterin Berufswahl-Siegel im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw), dem Träger der Initiative in Bayern. „Darum würdigt das Berufswahl-Sigel nicht nur den besonderen Einsatz bayerischer Schulen für die Berufsorientierung. Es fördert dieses Engagement auch mit einem Programm zur weiteren Verbesserung der Angebote und zur Unterstützung der Lehrkräfte.“

Am Buchloer Gymnasium gibt es verschiedene Kooperationen mit Unternehmen und Berufsbildungsangebote

Für das Gymnasium Buchloe ist es laut Pressemitteilung die zweite Auszeichnung mit dem Siegel. An der Schule gibt es im Rahmen der Berufsorientierung eine enge Zusammenarbeit mit Unternehmen der Region sowie den Eltern. Auch der örtliche Rotary-Club unterstützt die Schule. „Wir haben fünf offizielle IHK-Schulpartnerschaften mit Unternehmen aus Buchloe und Umgebung geschlossen, arbeiten zudem aber noch mit weiteren Unternehmen zusammen“, berichtete Schulleiterin Dr. Angela Bogner. Außerdem veranstalte das Gymnasium einen eigenen Berufsinfoabend, an dem sich auch die Eltern einbringen und es gebe eine enge Zusammenarbeit mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit. „Die Angebote werden von unseren Schülerinnen und Schülern sehr gut angenommen.“, sagte die Schulleiterin. Gerade in einer sich stetig verändernden Welt sei es für junge Heranwachsende wichtiger denn je, die spätere Arbeits- und Berufswelt Schritt für Schritt in deren vielen Facetten immer besser kennenzulernen.

Nur eines von vielen Angeboten: Zehntklässler des Gymnasiums Buchloe informierten sich beim Azubi-Tag der Firma Spitzke SE über die Ausbildungsberufe im Unternehmen. Bild: Martin Hallas

Buchloer Gymnasiasten nehmen Berufsorientierungsangebote sehr gut an

Durch die Jury bekomme jede Schule detailliertes Feedback für ihre Berufsorientierungsangebote, erklärte Barbara Keppeler, Schulamtsdirektorin im Schulamtsbezirk Günzburg, eine von über 110 aktiven Juroren. „Dabei betrachten wir die Schule immer als Gesamtsystem. Denn Berufsorientierung ist eine übergreifende Aufgabe und braucht alle Angehörigen der Schulgemeinschaft: Schulleitung, Lehrkräfte und Schüler genau wie Eltern und externe Partner.“ Mit dieser umfassenden Unterstützung könnten die Schüler am besten herausfinden, was ihnen liegt, was ihnen Spaß macht – und auch, was nichts für sie ist.

Kultusminister Michael Piazolo: "Berufswahl-Siegel erhalten Schulen, die besonders engagiert und innovativ vorgehen"

„Mit dem Berufswahl-Siegel zeichnen wir Schulen aus, die besonders engagiert und innovativ vorgehen“, sagte Kultusminister Michael Piazolo anlässlich der Verleihung. „Sie verschaffen ihren Schülerinnen und Schülern Rückenwind auf ihrem individuellen Weg. Und sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Qualitätsentwicklung der beruflichen Orientierung vor Ort.“

Berufsorientierung am Gymnasium Buchloe: Auch die Eltern bringen sich ein

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), die das Berufswahl-Siegel in Bayern fördert, betonte: „Für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in Bayern kommt es darauf an, dass sich junge Menschen frühzeitig beruflich orientieren, ihre Talente entdecken und wissen, mit welchen Berufen sie auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden. Damit das gelingt und Schülerinnen und Schüler die richtigen Weichen für ihre berufliche Laufbahn stellen können, braucht es ein hohes Engagement der Schulen – so wie es die mit dem Berufswahl-Siegel ausgezeichneten Schulen zeigen.“

Daten & Fakten zum Berufswahl-Siegel in Bayern

