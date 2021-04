Gymnasium Buchloe sammelt Schulranzen für arme Schüler

Das Gymnasium Buchloe beteiligt sich an einem Hilfsprojekt. Dafür werden Taschen gesammelt, die notwendige Utensilien für Schulen in armen Ländern enthalten.

16.04.2021 | Stand: 13:42 Uhr

In den vergangenen Wochen ist vermutlich allen Eltern, Kindern und Lehrkräften noch einmal bewusster geworden, was für ein Privileg die Schule als regelmäßige, stabile Bildungsmöglichkeit ist. Doch dabei ist ebenfalls klar: Es gibt viele Länder auf dieser Welt, in welchen Kinder und Jugendliche schon vor der Coronakrise keine Möglichkeit hatten, in die Schule zu gehen. Deswegen hat die der Hilfsorganisation GAiN das Projekt „Ranzen gegen Armut“ gegründet – und das Gymnasium Buchloe beteiligt sich daran.

Familien in ärmeren Ländern: kein Geld für Hefte und Stifte

Oftmals müssen sich die wenigen Schulen etwa in Afrika oder Asien selbst finanzieren und verlangen deshalb Gebühren, die sich bei weitem nicht alle Familien leisten können. Und selbst wenn der Schulbesuch möglich wäre, ist dann kein Geld mehr da für Hefte, Stifte und eine Schultasche. Denn das Wenige, dass zur Verfügung steht, wird erst für Nahrungsmittel, Kleidung oder Medizin ausgegeben.

Doch so verstärkt sich dieser Kreis: Die Kinder wachsen als Analphabeten auf und machen keinen Schulabschluss, wodurch es für sie fast unmöglich wird, später genug Geld zu verdienen, um ihrerseits ihre eigenen Kinder auf eine Schule zu schicken. Deshalb sammelt die Hilfsorganisation GAiN an verschiedenen Stellen in ganz Deutschland gepackte Schulranzen als Spende, um diese anschließend in Ländern wie Indien, dem Irak, Lettland oder der Ukraine an Familien mit Kindern zu verteilen.

Abiturientinnen organisieren Ranzen-Aktion

Auch das Gymnasium Buchloe möchte sich dem anschließen. Dort haben es die Abiturientinnen Liane Ackermann und Ramona Leukert initiiert. Die gefüllten Ranzen können am Mittwoch, 21. April, zwischen 15 und 17 Uhr in die Turnhalle links vom Haupteingang abgegeben werden.

Folgende Angaben können Interessierte benutzen, Menge und genauer Inhalt sind frei wählbar.

Lesen Sie auch

Hilfsaktion Unterallgäuerin sammelt Schulranzen für Kinder in Malawi

Füllvorschlag:

Grundausstattung : drei Schreib- und drei Rechenhefte (Din A4), zwei Schreibblöcke, einen Zeichenblock (Din A4), ein gefülltes Mäppchen oder ein leeres Mäppchen plus: eine Packung Buntstifte, eine Packung Filzstifte, drei Bleistifte, zwei Radiergummis ein Spitzer, drei Kugelschreiber, ein Lineal.

: drei Schreib- und drei Rechenhefte (Din A4), zwei Schreibblöcke, einen Zeichenblock (Din A4), ein gefülltes Mäppchen oder ein leeres Mäppchen plus: eine Packung Buntstifte, eine Packung Filzstifte, drei Bleistifte, zwei Radiergummis ein Spitzer, drei Kugelschreiber, ein Lineal. Hygieneartikel : Seife (kein Shampoo oder Duschgel), eine Zahnbürste, eine Zahnpasta.

: Seife (kein Shampoo oder Duschgel), eine Zahnbürste, eine Zahnpasta. Zusatzausstattung: Wasserfarbenkasten, fünf Pinsel, ein Klebestift, eine Schere.

Wasserfarbenkasten, fünf Pinsel, ein Klebestift, eine Schere. Spielzeug: ein Plüschtier.

ein Plüschtier. Kleidung: T-Shirt, Socken, Mütze, Unterwäsche.

Weitere Informationen über das Projekt gibt es unter der Website der Organisation. Die Initiatoren und die Organisation GAiN sind dankbar für jede Spende und freuen sich über jeden Rucksack.

Lesen Sie auch: Steigt an Buchloer Schulen die Zahl der Vorrücker auf Probe?