Gymnasium in Buchloe freut sich über eine Spende

Der Freundeskreis des Gymnasiums in Buchloe spendiert der Schule ein Willkommensbanner. Es wird ab dem kommenden Schuljahr die neuen Fünftklässler begrüßen.

16.03.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Auch in Corona-Zeiten kann die Schule sich auf die Unterstützung des Freundeskreises des Gymnasiums Buchloe verlassen. Und dieser denkt bereits an das kommende Schuljahr. So konnten sich Schulleiterin Dr. Angela Bogner und Unterstufenbetreuer Martin Hallas über ein neues Banner freuen, das der Freundeskreis der Schule spendierte.

Dieses wird ab dem kommenden Schuljahr die neuen Fünftklässler im Schulhaus begrüßen. „Der Schriftzug macht eigentlich nur sichtbar, was uns als Schulfamilie ein besonderes Anliegen ist: Ein gelungener Übertritt von der Grundschule auf unser Gymnasium und eine gute Integration unserer jüngsten Schülerinnen und Schüler in die Schulfamilie“, sagt Schulleiterin Dr. Angela Bogner erfreut.

Familiäre Atmosphäre

„Eine entsprechende Unterstützung und Begleitung unserer Fünftklässler ist uns dabei besonders wichtig, damit diese sich schnell bei uns wohlfühlen und ankommen können“, erklärt sie weiter. Die Überschaubarkeit der Schule und die familiäre Atmosphäre im Schulhaus seien nach Bogners Einschätzung natürlich auch zu einem großen Teil dafür verantwortlich. „Dies ist aus unserer Sicht eine wichtige Voraussetzung, um erfolgreich lernen zu können“, stimmt dem auch Martin Hallas zu.

