Haus mit Gülle bespritzt und Hahn von Güllegrube gelockert

In Buchloe wurde eine Hauswand mit Gülle bespritzt. In Marktoberdorf hat ein Unbekannter den Auslaufhahn einer Güllegrube manipuliert. Die Polizei sucht Zeugen.

09.03.2021 | Stand: 13:15 Uhr

Die Polizei im Ostallgäu ist derzeit mit zwei unterschiedlichen Fällen in Buchloe und Marktoberdorf beschäftigt, die mit Gülle zu tun haben. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht.

Haus in Buchloe mit Gülle bespritzt

Am Montagnachmittag wurde gegen 16 Uhr eine Hauswand im Buchloer Ortsteil Lindenberg in der Kemptener Straße mit Gülle bespritzt. Laut Polizei liegt die betroffene Hauswand zur Straße hin. Die Polizei geht aufgrund des Schadensbildes davon aus, dass ein landwirtschaftlicher Gülleverteiler den Schaden verursacht hat. Insgesamt entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Buchloe unter Telefon 08241/9690-0 zu melden.

Auslaufhahn einer Güllegrube in Marktoberdorf manipuliert

In Marktoberdorf hat ein Unbekannter im Zeitraum vom 2. bis 7. März den Auslaufhahn einer Güllegrube in der Nähe eines landwirtschaftlichen Anwesens bei Sippholz manipuliert. Wie die Polizei berichtet, hat der Unbekannte zwei Schrauben von dem Hahn komplett abgedreht und die verbleibenden Schrauben gelockert. Dadurch wurde der Auslaufhahn so instabil, dass er wegbrechen hätte können.

Wenn der Hahn weggebrochen wäre, wäre eine große Menge Gülle unkontrolliert ausgeströmt. Das hätte negative Folgen für die Umwelt und einen angrenzenden Bach gehabt. In der Nähe des Bereiches wurde zum Tatzeitraum ein Audi mit Teilkennzeichnen KE-AG gesehen. Dieser könnte laut Polizei in Zusammenhang mit der Tat stehen.

Lesen Sie auch

Scheidegg Unfall: Auf einer Wiese bei Scheidegg bildet sich ein Gülle-See

Die Polizei Marktoberdorf bittet um Hinweise unter Telefon 08342/9604-0.

Lesen Sie auch: Schumpen stürzen in Güllegrube in Rückholz - ungewöhnliche Rettungsaktion