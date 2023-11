Vermutlich passierte es in der Halloween-Nacht: Ein unbekannter Täter wirft in Buchloe mit Eiern gegen eine Hauswand. Die Polizei ermittelt.

06.11.2023 | Stand: 12:51 Uhr

Vermutlich in der Halloween-Nacht wurden nach Polizeiangaben von einem unbekannten Täter in der Ludwigstraße Eier gegen eine Hauswand geworfen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Polizei Buchloe ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um telefonische Zeugenhinweise unter 08241 / 9690 -0.