Hebammenpraxis Regenbogen: Was drei Frauen an ihrem Beruf begeistert

In ihrer Praxis Regenbogen in Lamerdingen haben drei Hebammen alle Hände voll zu tun. Warum es in ihrem Beruf wenig Nachwuchs gibt.

04.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Kinderspielsachen, Gymnastikbälle und Deko-Störche: Die Räume der Hebammenpraxis Regenbogen in Lamerdingen sind hell und bunt eingerichtet. „Unser Job ist sehr positiv“, sagt Marlene Schäffer, die seit 2019 Hebamme ist. Es gehe nicht, wie in anderen medizinischen Berufen, um Problembehandlung, sondern auch um Begleitung normaler Abläufe. In ihrer Praxis bietet sie mit zwei weiteren Frauen Geburtsvorbereitung, Stillberatung, Akupunktur und mehr an.

