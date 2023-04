Heiliges Grab in der Buchloer Stadtpfarrkirche restauriert

An Karfreitag lädt es an einem Seitenaltar der Buchloer Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt zur inneren Einkehr ein.

07.04.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Restauriert wurde das Heilige Grab in der Buchloer Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. An Karfreitag lädt es Gläubige wieder zur stillen Andacht ein.

Das Heilige Grab wird – wie in Buchloe – häufig an Nebenaltaren oder in einer Seitenkapelle eines Gotteshauses errichtet. Vor allem im Süden Deutschlands ist es üblich, die Heiligen Gräber mit bunten Glaskugeln zu schmücken.

Farbige Glaskugeln schmücken das Heilige Grab

Die farbigen oder mit gefärbtem Wasser gefüllten Glaskugeln werden dazu mit dahinter stehenden Kerzen oder Lampen erleuchtet. Das flackernde Licht verleiht der Grabszene dann eine ganz besondere Atmosphäre.