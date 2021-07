Für Daniel aus Schwabmünchen beginnt nach der Transplantation ein neues Leben – mit Hürden. Wie es dem Dreijährigen geht und welche Fortschritte er macht.

Von Carmen Janzen

13.07.2021 | Stand: 19:16 Uhr

Vor drei Wochen hat der kleine Daniel ein Spenderherz bekommen – nach knapp 950 Tagen des Wartens im Krankenhaus. 28 Monate lang war er angeschlossen an ein künstliches Herz, eine große Maschine, die über einen Schlauch mit seinem Brustkorb verbunden war und seinen Bewegungsradius auf rund zwei Meter einschränkte. Dann kam endlich die erlösende Nachricht: Der Bub bekommt ein neues Herz. In einer sechsstündigen Operation wurde es im Klinikum Großhadern am 23. Juni transplantiert.