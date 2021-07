Der Lech in Landsberg führt derzeit viel Wasser. Wie die Lage einzuschätzen ist.

19.07.2021 | Stand: 10:36 Uhr

Auch der Lech führt derzeit viel Wasser. Am Lechwehr in Landsberg war dies am Sonntag deutlich zu sehen. Die tosenden Wassermassen beeindruckten so manchen Schaulustigen. Doch wie gefährlich ist die Situation eigentlich?