Spektakuläre Feuerwehr-Hochzeit in Buchloe

Und alle Buchloer Kameraden sind dabei. Was es mit der lautstarken Corsofahrt quer durch die Stadt auf sich hat.

14.06.2021 | Stand: 16:00 Uhr

Feuerwehrfahrzeuge raus aus der Garage, Martinshörner an – so lautete die Devise bei der Buchloer Feuerwehr am Samstagmittag. Der Grund des „Einsatzes“ war dieses Mal ein freudiger: die Hochzeit des Zweiten Vorsitzenden des Feuerwehrvereins, Benjamin Hanel mit seiner Frau Sonja.

Viel Aufmerksamkeit geerntet

Mit Spalierstehen am Rathaus nach der standesamtlichen Trauung und einer anschließenden, lautstarken Corsofahrt mit zahlreichen Feuerwehrfahrzeugen über Buchloes Bahnhofstraße begleiteten die Kameraden ihr Vorstandsmitglied in den Stand der Ehe. Dass die Feuerwehrleute dabei jede Menge Aufmerksamkeit ernteten, versteht sich von selbst.

Begleitung ist eine Tradition in Buchloe

„Es hat Tradition bei uns, dass wir das Brautpaar nach der Hochzeit bis zur Gaststätte begleiten“, berichtet der Zweite Kommandant, Jürgen Schwelle. Dort feierten die frisch Vermählten später im Kreis der Familie. Dass die Feuerwehr-Kameraden aufgrund der Coronabeschränkungen nicht mitfeiern konnten, ist für Schwelle zweitrangig. „Es war ein toller, freudiger Anlass, dass wir uns wenigstens wieder sehen konnten – völlig coronakonform versteht sich, mit Mundschutz und kleiner Besetzung in den Fahrzeugen.

Seit zwei Wochen wird in Buchloe wieder geübt

Denn in den vergangenen Monaten haben wir uns total aus den Augen verloren“, berichtet Schwelle. In Kleingruppen dürfen die Feuerwehrmitglieder seit zwei Wochen wieder üben. „Auch bei einer Aktion wie am Samstag sind wir uns unserer systemrelevanten Aufgabe bewusst“, betont der Vereinsvorsitzende, Herbert Mayer.