Lauschen im Gewächshaus bei Regens Wagner

Bei Regens Wagner in Holzhausen gab es im Rahmen des Allgäuer Literaturfestivals eine Lesung in leicht verständlicher Sprache. Wie das neue Format ankam.

01.06.2023 | Stand: 11:14 Uhr

Gleich zwei Premieren gab es kürzlich bei Regens Wagner in Holzhausen. Zum einen wurde das seit einiger Zeit in einen Veranstaltungsraum umgestaltete Gewächshaus zum ersten Mal bespielt. Zum anderen fand im Rahmen des Allgäuer Literaturfestivals erstmals eine Lesung in leicht verständlicher Sprache statt.

Andreas A. Peters liest in Holzhausen aus seinem Gedichtband vor

Andreas A. Peters las aus seinem Gedichtband „Du bist schwer in Ordnung, Hannah!“. Dabei wurde er bei einigen vertonten Gedichten begleitet von Florian Weiß an der Gitarre. Die beiden Musiker Komalé Akakpo und Hannes Mühlfriedel umrahmten mit Musik aus Südamerika auf Hackbrett und Gitarre die Lesung auf stimmungsvolle Art und Weise.

Dass die Lesung in leicht verständlicher Sprache ein gefragtes Format ist, bewies die ausverkaufte Veranstaltung. Wie die Organisatoren mitteilen, sei es ein Genuss gewesen, wie die interaktiv gestaltete Lesung das Publikum fesselte und die Gesichter der Gäste zum Strahlen brachte. Im Anschluss konnten die Besucherinnen und Besucher Fragen stellen, die fröhlich beantwortet wurden. Zudem wurden gemeinsam Lieder gesungen.

Regens Wagner Förderkreis organisiert "Schwer-in-Ordnung-Ausweise"

Die vom Förderkreis „Freunde und Förderer von Regens Wagner Holzhausen“ finanzierten „Schwer-in-Ordnung-Ausweise“ seien laut Regens Wagner besonders gut angekommen – gerade weil sie einen unmittelbaren Bezug zur Veranstaltung hatten. Die Idee geht zurück auf Hannah Kiesbye: Die Schülerin bastelte 2017 eine Ausweishülle für ihren Schwerbehindertenausweis, auf der „Schwer-in-Ordnung-Ausweis“ stand. Für diese Aktion, die große Wellen schlug und zahlreiche Nachahmerinnen und Nachahmer fand, wurde die Schülerin sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Im Anschluss an die Lesung in leicht verständlicher Sprache spielten die beiden Musiker Komalé Akakpo und Hannes Mühlfriedel noch einige Stücke im geschmückten Apfelgarten. Die Gäste lauschten bei Speisen aus dem Hofladen, wärmten sich an der Feuerschale und unterhielten sich mit anderen Besucherinnen und Besuchern.

