Fünf neue Wohnungen in Honsolgen geplant

In der St.-Moritz-Straße in Honsolgen soll ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus entstehen. Im Zuge der Arbeiten könnte auch der dortige Gehweg erweitert werden.

11.11.2022 | Stand: 05:08 Uhr

Ein elf Meter hohes Mehrfamilienhaus mit insgesamt fünf neuen Wohnungen soll in der St.-Moritz-Straße 2 in Honsolgen entstehen. Dafür sprach sich der Buchloer Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung aus. Um sich ein besseres Bild von der Situation zu machen, traf sich das Gremium am Dienstagabend in Honsolgen zu einer Ortsbegehung. Dabei stellte Planer Josef Dörfler aus Amberg das Projekt vor.

Die Werkstatt im hinteren Bereich des Gebäudes bleibt bestehen, berichtete Dörfler. Gegenüber – zur St.-Moritz-Straße hin – werde das ältere Gebäudeteil abgerissen.

Neue Wohnungen in Honsolgen: Gebäudeteil wird abgerissen

Der dort entstehende Neubau soll eine partielle Holzverschalung bekommen und sich so mit „einem ländlichen Charakter“ in das Honsolgener Ortsbild einfügen. Im Erdgeschoss plant Dörfler eine barrierefreie Wohnung, eine Garage und einen Fahrradraum. Im ersten und zweiten Obergeschoss würden jeweils zwei Wohnungen Platz finden. Zudem soll auf dem Gelände ein Spielplatz entstehen.

Wird der Gehweg erweitert?

Bürgermeister Robert Pöschl sah die Chance, im Zuge des Projekts den Gehweg an der Kreuzung von Meinrad-Spieß-Straße und St.-Moritz-Straße weiter auszubauen. „Eine Normbreite von zweieinhalb Metern wird zwar nicht möglich sein“, sagte Pöschl. Dennoch gelte es, den Gehweg so gut wie möglich zu erweitern. „Auch zur Sicherheit der künftigen Bewohner.“ Diesbezüglich will die Stadtverwaltung nochmals das Gespräch mit dem Bauwerber suchen.

Herbert Wintersohl (UBI) regte an, „den Bereich, wo Autos stehen, mit Rasengittersteinen" zu versehen. So könne Wasser auf dem Grundstück besser versickern.

In diesem Aspekt muss der Planer noch nachbessern

Aktuell sind für die fünf Wohnungen acht Stellplätze eingeplant. Neun wären allerdings vorgeschrieben. Daher nahm der Bauausschuss den Antrag mit zehn Für- und einer Gegenstimme nur unter der Voraussetzung an, dass ein weiterer Stellplatz nachgewiesen wird.

Weil der Planer nach eigener Aussage bereits in Gesprächen mit dem Landratsamt Ostallgäu steht, sprach sich Stadtrat Franz Lang (Freie Wähler) gegen das Vorhaben aus. Er wolle zunächst das Resultat besagter Gespräche abwarten.

