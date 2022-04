Musikalisches Frühlingserwachen der Musikkapelle Honsolgen

Die Musikkapelle Honsolgen lockt zahlreiche Besucher zu ihrem Freiluft-Konzert am Vereinsheim. Was bei der Serenade geboten war.

21.04.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Es ist noch nicht ganz der Konzertrahmen, den man in Honsolgen vor Corona gewohnt war. Trotzdem ließ sich das festliche Frühjahrskonzert der Musikkapelle zu Ostern im Vereinsheim kaum ein Blasmusikfan aus Buchloe oder dem Umland entgehen.

Jonas Dodel, Vorsitzender der Musikkapelle, freute sich, trotz der etwas frischen Temperaturen so viele Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen zu können, sodass sogar die Plätze aufgestockt werden musste. Mit den Worten „Endlich wieder Blasmusik!“ sprach er – nach dem enttäuschenderweise im vergangenen Jahr wegen Corona abgesagten Bezirksmusikfest – sicherlich Musikern und Zuhörern zutiefst aus der Seele. Dann übernahm Dirigent Christian Mayr Moderation und mit hoch konzentrierten und oft bemerkenswert minimalistischen Dirigierbewegungen auch die musikalische Leitung.

Gefühle stehen beim Serenadenprogramm der Musikkapelle Honsolgen im Fokus

Beim 45-minütigen Serenadenprogramm der Honsolgener standen die Gefühle im Zentrum. Die Gäste erlebten traditionelle, mal feinsinnig und prickelnd, mal klangvoll bis zünftig, in jedem Fall stilistisch treffende Blasmusik – vom Marsch über die Polka, den Choral, die Filmmusik bis hin zu Egerländer Farbenreichtum.

Meist ging es dabei schon im Titel um Freundschaft, Liebe, Sehnsüchte und manchmal auch um Sentimentalität und Melancholie. Die Gefühle kitzelte Mayr erfolgreich aus den Musikern heraus, sei es in den Märschen „Die Regimentskinder“ sowie „Kaiserin Sissi“, den Polkas „Von Freund zu Freund“ und „Prager Polka“ oder der „Hymne an die Freundschaft“ von Kurt Gäble. Der Egerländer Stil war vertreten mit der „Liebe auf den ersten Ton“. Es folgten Stücke wie die rockige Nummer „The Story“ sowie der anrührende Filmmusiktitel „Somewhere over the Rainbow“.

Überzeugende Solo-Leistungen der Honsolgener Musiker

In mehreren Programmpunkten lieferten einige Musiker der Kapelle überzeugende Solo-Leistungen ab, als hätte es Corona nie gegeben. Genannt seien Wolfgang Frei (Tenorhorn) bei instrumentalen Höhenflügen in „The Story“ sowie Gerhard Frei (Flügelhorn) und Martin Port (Tenorhorn) bei der weichen Einleitung in „Von Freund zu Freund“. Tanja Brenner begeisterte trotz Handverletzung in „Somewhere over the Rainbow“ auf ihrem Saxophon. Natürlich gab es noch eine Zugabe zum Schluss – „Wir Musikanten“ – und die intensive Botschaft, doch bitte großzügig zu spenden: Sowohl für die nach Corona gebeutelte Vereinskasse, als auch zum größeren Teil für die Opfer des Ukraine-Krieges.

