Hotelfachschule in Bad Wörishofen bietet eine neue Ausbildungsrichtung

Bislang galt in Bad Wörishofen „Vollzeit“ auf dem Weg zu einem Abschluss an der Hotelfachschule. Künftig geht es auch anders.

11.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Bad Wörishofens Hotelfachschule bietet einen neuen Weg zum Hotelbetriebswirt an. Damit will Bayerns einst erste Hotelfachschule auf die Herausforderungen der kommenden Jahre reagieren. Denn auch in Bad Wörishofen spürte man zuletzt die Zurückhaltung bei den Anmeldungen.

Die Kneippstädter Einrichtung ist neben Bad Kissingen und Heidelberg die dritte öffentliche Hotelfachschule (Hofa) in Süddeutschland. Entgegen den privaten Ausbildungsstätten dieser Berufsrichtung werden in Bad Wörishofen keine Studiengebühren erhoben.

Die Schüler können weiter Zeit in ihren Betrieben verbringen

Bisher bietet die Hofa bereits die Möglichkeit zu einer zweijährigen Weiterbildung in Vollzeit zum „Staatlich geprüften Hotelbetriebswirt/in“. Dazu kommt jetzt die Möglichkeit, diese Ausbildung in Form einer „dreijährigen berufsbegleitenden Weiterbildung in Teilzeit“ zu absolvieren. Dies bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler abwechselnd Zeiten in der Schule und in ihren Betrieben verbringen können.

Die Hofa in Bad Wörishofen bietet dazu praxisorientierte Lehrpläne und Lehrkräfte, die auch über ein hohes Maß an Berufserfahrung verfügen. Die Absolventinnen und Absolventen hätten beste Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung in Hotellerie, Gastronomie oder Tourismus, heißt es. Mit dem Bestehen der Abschlussprüfung, auch bei der neuen Ausbildungsmöglichkeit in drei Jahren, wird der Titel eines „Bachelor Professional in Wirtschaft“ verliehen.

Parallel zur Weiterbildung kann durch Teilnahme an schriftlichen Ergänzungsprüfungen und Belegung von Wahlfächern in Bad Wörishofen die Allgemeine Hochschulreife erlangt werden. Außerdem dient der Abschluss bei der Hofa als Grundlage für ein zeitlich verkürztes Bachelor-Studium.

Den Absolventen bieten sich beispielsweise interessante Positionen im In- und Ausland, etwa im mittleren bis gehobenen Management in Hotellerie oder Gastronomie. Zusätzlich könne mit dem Abschluss aus Bad Wörishofen der Weg in die Selbstständigkeit geebnet werden.

Voraussetzung für die Aufnahme an der Hotelfachschule in Bad Wörishofen

Voraussetzung für die Aufnahme an der Hofa ist eine Ausbildung im Hotel- oder Gastgewerbe oder einem artverwandten Beruf mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung (beim neuen Teilzeitmodell verkürzt) oder alternativ ohne anerkannte Berufsausbildung eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufserfahrung.

Am 20. März ab 18 Uhr bietet die Hotelfachschule im Schulzentrum an der Oststraße einen Info-Abend. Weitere Informationen dazu gibt es unter der Adresse www.hofa-bw.de

