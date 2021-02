Hund beißt Frau mit Kinderwagen in Buchloe

Eine Spaziergängerin ist im Buchloer Ortsteil Lindenberg mit ihrem Enkelkind unterwegs, als sie plötzlich von einem Pudel angegriffen wird.

24.02.2021 | Stand: 13:08 Uhr

Ein Hund hat eine Frau am Donnerstagnachmittag im Buchloer Stadtteil Lindenberg angegriffen. Wie die Polizei berichtet, spazierte die 62-jährige Frau mit ihrem Enkel im Kinderwagen den Fischerweg entlang. Plötzlich liefen aus einem Hof drei Hunde auf sie zu. Ein Pudel biss die wehrlose Frau grundlos in den Oberschenkel.

Ermittlungen gegen Hundebesitzer

Durch den Biss wurde auch noch die Jeans der Frau beschädigt. Gegen den verantwortlichen Hundehalter wird nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Auch in Aitrang und Zell gab es in den vergangenen Monaten Fälle, in denen Hunde zugebissen haben.