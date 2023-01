Hund reißt Reh in Frankenhofen

Ein Anwohner in Frankenhofen bei Aufkirch (Ostallgäu) hat Freitagmorgen ein verletztes Reh im Garten gefunden. Das Tier wurde wohl von einem Hund angegriffen.

06.01.2023 | Stand: 12:28 Uhr

Ein Hund hat in Frankenhofen ( Ostallgäu) ein Reh gerissen. Wie die Polizei mitteilt, fand ein Mann aus Frankenhofen am Freitagmorgen ein verletztes Reh in seinem Garten und alarmierte die Polizei. Laut einem Jäger, den die Beamten hinzuzogen, wurde das Reh von einem Hund schwer verletzt. Die Verletzungen waren so schwerwiegend, dass das Tier erschossen werden musste.

Hund reißt Reh bei Aufkirch: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei geht davon aus, dass der Hund das Reh in den frühen Morgenstunden am Waldrand von Frankenhofen angegriffen hatte. Zeugen, die Hinweise zu dem Hund und seinem Besitzer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Buchloe zu melden. Gegen den Hundebesitzer wird nun wegen Jagdwilderei und Verstoß gegen das Bayerische Jagdgesetz ermittelt.