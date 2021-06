Wer hat Hund „Socke“ einfach ausgesetzt?

Ein Unbekannter bindet seinen Hund bei Igling an einen Baum an und haut ab. Im Landsberger Tierheim wird der achtjährige Schäfer-Mix aufgepäppelt.

Von Thomas Wunder

12.06.2021 | Stand: 07:18 Uhr

Diese Tierschicksale bewegen: Im Tierheim in Landsberg kümmern sich die Tierpfleger gerade liebevoll um den Schäfer-Mix „Socke“, der am Samstag in einer Kiesgrube bei Igling an einem Baum angebunden gefunden wurde. Detlef Großkopf, der Vorsitzende des Tierschutzvereins Landsberg, und seine Mitstreiter versuchen gerade fieberhaft, den Besitzer ausfindig zu machen und haben auch schon eine Spur. Doch „Socke“ ist nicht der einzige dramatische Pflegefall im Tierheim. Vier Katzen, die lange Jahre zusammenlebten, suchen ein neues Zuhause. Zwei der Tiere sind blind.