Hunderte Besucher bei der "Nacht der Lichter" in Buchloe

18.11.2022 | Stand: 21:51 Uhr

Drei Grad plus zeigte das Thermometer an der Sparkasse an, und die Pfützen auf der Bahnhofstraße zeugten von den heftigen Regenschauern während des Tages. Aber das hielt viele nicht davon ab, am Freitagabend die erste „Nacht der Lichter“ nach der Corona-Pause in Buchloe zu genießen. Hunderte von Besuchern schlenderten auf der ab dem späten Nachmittag zwischen Bahnhof und Heimatmuseum für Autos gesperrten Hauptstraße und nutzen die bis 22 Uhr verlängerten Öffnungszeiten vieler Geschäfte in der Innenstadt. Zudem hatten etliche Händler, Gastronomen und Vereine besondere Attraktionen für die „Nacht der Lichter“ organisiert.

"Wenn schon mal so was geboten ist, dann muss man es auch nutzen"

„Wenn schon mal so was geboten ist, dann muss man es auch nutzen“, war sich eine Gruppe junger Frauen aus Buchloe und Umgebung einig, die sich extra zum langen Einkaufsabend in der Gennachstadt verabredet hatten. Gegen das nasskalte Wetter gebe es ja ausreichend Angebote und Stände, an denen man sich aufwärmen könne, meinten sie lachend und erhoben die dampfenden Glühwein-Tassen in ihren Händen. Tatsächlich waren an diesem Abend weniger die feinen Kerzenflämmchen als vielmehr handfeste Feuerschalen gefragt – und alles andere, was wärmt. An den Gastronomieständen herrschte reger Betrieb, aus der Freiluft-Kässpatzenküche des Roten Kreuzes etwa zog dicker Dampf in den Abendhimmel.

Viele haben schon fertig verpackte Weihnachtsgeschenke in den Händen

Aber auch in vielen Geschäften gab es bisweilen kein Durchkommen mehr, und es wurde nicht nur geschaut und genossen, sondern viele Besucher hatten fertig verpackte Weihnachtsgeschenke in den Händen. Wer zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, der bekam beim Einkaufen gleich noch ein Ständchen geboten. Denn eine kleine Besetzung der Buchloer Stadtkapelle zog von Geschäft zu Geschäft und spielte jeweils einige Stücke.

Feiner spanischer Schinken und live gestochene Tatoos

Das Modehaus Stammel eröffnete im Zuge der „Nacht der Lichter“ seine Herrenwäsche-Abteilung neu und in den Verkaufsräumen war einiges geboten. Metzgermeister Christian Maischberger offerierte Tapas-Snacks mit spanischem Schinken a la Cortador und Parmesankäse vom Laib, das Tatoostudio Polycrome bot live seine Dienste an, die auch genutzt wurden, und Inhaber Niko Stammel schenkte feine Weine aus. Als Erster Vorsitzender des Gewerbevereins Buchloe, der die „Nacht der Lichter“ seit rund 15 Jahren organisiert, zeigte er sich hocherfreut von der großen Resonanz in diesem Jahr: „Endlich wieder was los, das ist toll, das freut uns. Wir sind wirklich zufrieden“, zumal die Wetterprognosen große Sorgen bereitet hätten.

Rasante Feuerjonglage der Gruppe Acrobatica Fantastica

Zweimal an diesem Abend wurde der Kreisverkehr an den Venezia-Arkaden zum Zentrum der „Nacht der Lichter“. Denn dort zeigte die Showgruppe Acrobatica Fantastica aus Türkheim ihre rasante Feuerjonglageshow, die von den Besuchermassen gespannt verfolgt wurde. Etwas gemütlicher ging es da im Foyer der Sparkasse zu, das der Freundeskreis der Musikschule zu einer Lebkuchenwerkstatt umgestaltet hatten. Dort konnten die jungen Besucher das süße Gebäck nach Herzenslust verzieren, während Talente der Schule ihr Können an den Instrumenten zeigten.

Erstmals ein kleiner Kunsthandwerkermarkt im Programm

Während im Stadtsaal das große Angebot des Büchermarktes des Freundeskreises des Gymnasiums Buchloe lockte, gab es auf der Straße vor dem Saal etwas Neues bei der „Nacht der Lichter“: einen kleinen Kunsthandwerkermarkt mit einer Handvoll Stände. Die Anbieter dort zeigten sich ebenso wie etliche Inhaber der beteiligten Geschäfte angetan vom relativ großen Andrang bei der langen Einkaufsnacht, der bis spät in den Abend hinein anhielt.

