Im Amberger Hof in Buchloe wird bodenständig gekocht

Ein Haus mit langer Tradition in Buchloe ist der Amberger Hof. Heute bewirtschaften Matea Donlic und ihre Familie das Gasthaus. Fast genau zehn Jahre ist es jetzt her, dass Familie Donlic das Lokal übernommen hat – am 11. September 2011. „Wir bieten Küche ohne Chichi und Schnickschnack“, betont Donlic.

Die ganze Familie gehört zum Team

Seit 20 Jahren bereitet die Mutter in der Küche des Hauses Speisen nach ihren Familien-Rezepten zu, ihre Brüder sind im Service tätig. Cousins und Cousinen sind auch dabei. Ein echter Familienbetrieb, dem auch zu Coronazeiten kein Personal abgesprungen ist.

Spezialitäten aus Kroatien

Auf der Karte stehen „Sama“, kroatische Krautwickel, oder gebratene Leber. Nicht jedermanns Sache, aber für viele Gäste ein Grund, die Gennachstadt und den Amberger Hof zu besuchen. Saisonal werden auch Wild, Spargel und Pilze angeboten. Natürlich alles regional, wie Donlic anführt. Extrawünsche werden nicht kommentiert, sondern, so möglich, umgesetzt.

Entspannte Atmosphäre im Biergarten

Gemütlich ist es im kleinen, mit Blumen dekorierten Biergarten , der somit die passende Atmosphäre für den Tagesausklang nach Feierabend oder den Abschluss der Radelrunde bietet. Eine Reservierung eines Tisches ist erwünscht und durchaus empfohlen.

Das Team des Amberger Hofs sei den Gästen für die Unterstützung während des Lockdowns dankbar, sagt die Wirtin. Viele Stammgäste hätten in dieser Zeit den Abholservice genutzt – und das Lokal somit „gerettet“.

Wenn es die Auflagen zulassen, soll auch bald das beliebte Salatbuffet wieder angeboten werden.

Infos zum Amberger Hof:

Inhaber: Familie Donlic; Mindelheimerstrasse 2, Buchloe, Telefon: 08241/5810.

Parkplätze am Haus.

