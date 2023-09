Im frisch renovierten Stadion: Piraten gehen wieder aufs Eis

Die Eishockey-Bayernligasaison beginnt Mitte Oktober. Am Sonntag steht beim ESV Buchloe das erste Testspiel an. Vorher gibt der Verein Kader-News bekannt.

10.09.2023 | Stand: 03:47 Uhr

Mit dem ersten Testspiel starten die Buchloer Piraten und ihre Fans am Sonntag in die Eiszeit in der heimischen Sparkassenarena. Ab Mitte Oktober beginnt die neue Bayernligasaison. Im ersten Testspiel am Sonntag sind ab 18 Uhr die Ligakonkurrenten Devils Ulm/Neu-Ulm zu Gast. In der ersten Partie geht es für Trainer Christopher Lerchner und seine Schützlinge darum, die Automatismen auf dem Eis wiederzufinden. Nachdem im Sommer mit Kraft- und Ausdauertraining die Grundlagen gelegt wurden, muss sich das Team nun auch auf dem Eis einspielen.

Neue Gesichter im Kader

Zwei neue Gesichter sind hierbei auch die beiden Perspektivspieler Leon Kindl und Benjamin Katerbau, die den vorläufigen Kader erst einmal vervollständigen. Die beiden jungen Spieler sollen zum einen in der 1B-Mannschaft eingesetzt werden, aber auch in der Bayernligamannschaft ihre Chance erhalten. Leon Kindl, der jüngere Bruder von ESV-Stürmer Timo Kindl, ist mit 20 Jahren ein sehr junger Torhüter, der aus dem Landsberger Nachwuchs stammt. „Leon stand im letzten Winter im Tor der U20 des HCL und hat sich im Sommer bei uns gemeldet“, berichtet der Zweite Vorstand Florian Warkus, der sich über diese Entscheidung sehr freut. „Wir haben mit Johannes Wiedemann, Dominic Guran und Fabian Strobel zwar bereits ein starkes Trio, aber wir wollen auf der Torhüterposition breit aufgestellt sein.“

Benjamin Katerbau hatte sich bereits zu Jahresbeginn den Buchloern angeschlossen und war seit Weihnachten Bestandteil der 1B-Mannschaft in der Bezirksliga. Hier habe sich der 21-jährige Stürmer mit österreichischen Wurzeln gut gemacht. „Wir hoffen, dass sich beide gut weiterentwickeln, denn wir wollen wie zuletzt auch weiterhin junge Spielern aus unserer 1B mit in die 1. Mannschaft einbauen“, meint Warkus. Eine Neuverpflichtung gibt es für die Hintermannschaft: Lukas Bucher wird sich den Gennachstädtern anschließen. Der 22-Jährige war zuletzt beim Ligakonkurrenten TSV Peißenberg aktiv und wird bei den Piraten mit der Rückennummer 89 verteidigen.

Als Verteidiger kein leichter Stand in Peißenberg

„Lukas ist ein junger Spieler, der das Eishockeyspielen in Peißenberg und Peiting erlernt hat“, berichtet Warkus. In Peißenberg hatte der Verteidiger im letzten Jahr keinen leichten Stand. „Er hatte dort nicht ganz so viel Eiszeit wie gewünscht, auch weil er zwischenzeitlich verletzt war“, weiß Warkus, der hofft, dass Bucher nun wieder fit ist und voll angreifen kann. Die Chance wird Bucher in der Defensive der Piraten laut Warkus auf jeden Fall erhalten.

Wichtiger Leistungsträger und Punktesammler

Nachdem der letztjährige Kapitän Christian Wittmann bereits vor längerer Zeit seine Zusage für ein weiteres Jahr bei den Freibeutern gegeben hat, hat nun auch sein rund zweieinhalb Jahre jüngerer Bruder Robert seinen Vertrag bei den Rot-Weißen verlängert. Der 30 Jahre alte Angreifer geht somit in seine mittlerweile sechste Spielzeit bei den Gennachstädtern und ist genau wie sein Bruder ein Eigengewächs. „Robert gehört seit Jahren zu den wichtigsten Spielern und Leistungsträgern. Er ist ein harter Arbeiter und gehört mit zu den besten Bullyspielern in unserer Mannschaft“, so Warkus.

Mit 32 Punkten, darunter 13 Toren, war Robert Wittmann in der zurückliegenden Spielzeit mannschaftsintern der fünftbeste Scorer der Pirates. Doch nicht nur seine Punktausbeute machen den inzwischen routinierten Stürmer zu einer wichtigen Säule in der Offensive. Denn Robert Wittmann konnte wie sein Bruder schon höherklassig Erfahrungen sammeln, zum Beispiel in Oberliga in Peiting, Braunlage und Sonthofen. Und diese Erfahrung, Ruhe und Übersicht im Offensivspiel soll Wittmann auch im nächsten Winter wieder auf dem Buchloer Eis zeigen. So werden die Wittmann-Brüder auch im kommenden Winter weiter gemeinsam als eine der Identifikationsfiguren im Piraten-Trikot zu sehen sein.

Am Sonntag können beim ersten Heimspiel auch vorbestellte Dauerkarten an der Stadionkasse abgeholt werden. Zudem können Saisonkarten erworben werden.