Im Zug nach München: 34-Jähriger greift Hundeführer der Polizei an

Das ging für ihn nicht gut aus: Im Zug von Buchloe nach München hat sich ein 34-Jähriger mit einem Hundeführer der Bundespolizei angelegt.

23.04.2021 | Stand: 11:03 Uhr

Zwischenfall in einem stark frequentierten Pendlerzug zwischen Buchloe und München: Am Donnerstagmorgen musste ein Hundeführer der Polizei mit seinem Tier eingreifen, als ein 34-Jähriger offenbar durchdrehte.

Wie die Polizei berichtete, war der Mann in dem Zug ohne Fahrschein unterwegs, weigerte sich bei der Kontrolle, seine Personalien anzugeben, und war gegenüber der Zugbegleiterin äußerst aggressiv. Außerdem habe er damit gedroht, sich vor den Zug zu werfen, so die Polizei. Als der Hundeführer auf dem Weg in die Arbeit in Buchloe zustieg, bat ihn die Zugbegleiterin um Hilfe.

Dann eskalierte die Lage. Als der Zug das nächste Mal stoppte, vermittelte der Mann den Eindruck, flüchten zu wollen, was der Bundespolizist mit Hilfe seines Diensthundes verhinderte. Dann habe der 34-Jährige versucht, auf den Diensthundeführer loszugehen und ihn zu schlagen. Dabei ließ er sich auch nicht durch den Diensthund einbremsen, der mit angelegtem Beißkorb gegen die Brust des Angreifers sprang. Erst nach Androhung, den Beißkorb des Hundes zu entfernen, ließ der Mann sich widerwillig beruhigen.

Gesundheitsamt ordnet Unterbringung an

Der Mann aus Mindelheim wurde von den anderen Fahrgästen getrennt. Weil er sich auch am Münchner Hauptbahnhof gegenüber den alarmierten Bundespolizisten aggressiv verhielt, wurde er gefesselt. Nachdem der Mann sich etwas beruhigt hatte, bat er darum, in eine Psychatrie gebracht werden.

Der 34-Jährige erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen in Form von Blutergüssen, Rötungen und Schürfwunden, so die Polizei. Die Beamten sowie der Diensthund wurden nicht verletzt. Das Gesundheitsamt ordnete die Unterbringung des Mannes in einer psychatrischen Klinik an.

Lesen Sie auch