Impfaktionen: Buchloe ist Spitze an der Spritze

1170 Menschen nahmen Angebot im Landkreis Ostallgäu wahr. Die meisten davon kamen aus Buchloe. Am Wochenende wird wieder an einem besonderem Ort geimpft.

26.08.2021 | Stand: 12:00 Uhr

1170 Impfungen. Das ist die Bilanz der mobilen Impfaktionen im Landkreis Ostallgäu, teilt das Landratsamt mit. Insgesamt hatte es zwischen dem 14. Juli und dem 19. August 34 örtliche Impfangebote gegeben. Verabreicht wurden dabei sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen mit den Impfstoffen von BioNTech und Johnson & Johnson.

233 Impfungen an vier Tagen

Spitzenreiter im gesamten Landkreis ist Buchloe mit insgesamt 233 Impfungen an vier verschiedenen Tagen.

Zufrieden sind die Verantwortlichen im Landkreis damit nur mäßig. „Aus unserer Sicht war die Impfbereitschaft in einzelnen Gemeinden relativ gering“, teilt Pressesprecher Stefan Leonhart mit. Ein Grund dafür könnte laut der Behörde sein, dass die Menschen dort bereits das Angebot der Impfzentren in Anspruch genommen haben. Geplant sind trotzdem neue Termine. Zudem soll es weitere Sonderimpfaktionen an besonderen Orten geben.

Immunisierung auf dem Fußballplatz

Einer davon findet am Sonntag, 29. August, von 12.30 und 17.30 Uhr auf dem Sportgelände des FC Jengen (Landgerichtsweg 30) statt. Jeder, der will, kann sich dort ohne Terminvereinbarung vom mobilen Impfteam des BRK Kaufbeuren gegen Corona impfen lassen und nebenbei die Fußballspiele der Seniorenmannschaften mitverfolgen. Insgesamt dauert der gesamte Impfprozess nur rund 20 Minuten. Das Kioskteam verköstigt die Besucher. „Aber auch für unsere Kids wird etwas neben Fußball geboten“, kündigt FCJ-Vorsitzender Mirko Mocsnik an. Der Vorstand des FC Jengen unterstütze damit eine Aktion des Bayerischen Landessportverbandes.